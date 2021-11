Visité guidée de l'ISS avec Thomas Pesquet

Après six mois de mission à bord de la Station spatiale internationale (ISS), l'astronaute français Thomas Pesquet et les trois autres membres de la mission Crew-2 (le Japonais Akihiko Hoshide et les deux Américains Shane Kimbrough et Megan McArthur) doivent amerrir au large de la Floride le mardi 9 novembre 2021 aux alentours de 4h30 (heure de Paris). Alors que cette mission touche à sa fin, Thomas Pesquet nous fait une visite guidée de l'ISS et ses différents modules.

