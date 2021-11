Vidéo : Une visite guidée de l'ISS avec l'astronaute Thomas Pesquet Posté par Adr1enb

Une visite guidée de la Station spatiale internationale avec l'astronaute français Thomas Pesquet.



Vidéo (25mn7s) : Visité guidée de l'ISS avec Thomas Pesquet





UnCurieuxDuWeb Je m'installe Inscrit le: 18/6/2009 Envois: 203 Karma: 481 En ligne ! Re: Une visite guidée de l'ISS avec l'astronaut... Re: Une visite guidée de l'ISS avec l'astronaut... 0 Jouons au jeu des 7 différences



LeFreund J'aime glander ici Inscrit le: 26/10/2012 Envois: 5090 Karma: 13566 En ligne ! Re: Une visite guidée de l'ISS avec l'astronaut... Re: Une visite guidée de l'ISS avec l'astronaut... 0 Bon ben au moins maintenant je peux dire à tout le monde que ma chambre est aussi bien rangée que la Station spatiale internationale! zoneh Je suis accro Inscrit le: 26/5/2014 Envois: 968 Karma: 3372 En ligne ! Re: Une visite guidée de l'ISS avec l'astronaut... Re: Une visite guidée de l'ISS avec l'astronaut... 1 je suis déçu. Même pas un petit "n'oubliez pas de cliquer sur le pouce bleu" ou un grandiose "ABONNEZ VOUS!"... AMaXOnline Je viens d'arriver Inscrit le: 16/10/2007 Envois: 33 Karma: 81 Re: Une visite guidée de l'ISS avec l'astronaut... Re: Une visite guidée de l'ISS avec l'astronaut... 2 Il est fort ce Stanley Kubrick quand même, on croirait presque que Thomas est vraiment en apesanteur... UnPeon Je suis accro Inscrit le: 5/1/2015 Envois: 1165 Karma: 2100 Re: Une visite guidée de l'ISS avec l'astronaut... Re: Une visite guidée de l'ISS avec l'astronaut... 0 Toujours aussi déprimantes ces vidéos de l'ISS. On fantasme l'exploration, la colonisation spatiale depuis des décennies et puis on se rappelle en regardant ces vidéos que la réalité en fait c'est ça, que le seul vrai projet de l'humanité depuis 50 ans c'est ce truc en orbite à quelques km d'altitude fait de bouts de modules qui ont l'air d'avoir été imbriqués les uns aux autres à l'arrache. Sauve nous Elon ! Chrys77 Je masterise ! Inscrit le: 18/3/2009 Envois: 3424 Karma: 1985 Re: Une visite guidée de l'ISS avec l'astronaut... Re: Une visite guidée de l'ISS avec l'astronaut... 0 2 jours pour préparer un scaphandre ! je comprends pas, George Clooney va beaucoup plus vite.... Bricci Je suis accro Inscrit le: 30/9/2019 Envois: 820 Karma: 3218 Re: Une visite guidée de l'ISS avec l'astronaut... Re: Une visite guidée de l'ISS avec l'astronaut... 0 C'est cosy, chouette home staging !