Vidéo : Un kiné de l'équipe de Montpellier demande à un joueur de simuler Posté par Skwatek

Dans cet extrait de la série documentaire « Montpellier Héros, une saison au coeur du MHSC » diffusée sur Canal +, le kinésithérapeute Olivier Megel, de l'équipe de football de Montpellier, demande à Junior Sambia de simuler une blessure suite à un tacle du joueur marseillais Duje Ćaleta-Car.





Vidéo () : Un kiné de Montpellier demande à un joueur de simuler





Auteur Conversation LeFreund J'aime glander ici Inscrit le: 26/10/2012 Envois: 5090 Karma: 13566 En ligne ! Re: Un kiné de l'équipe de Montpellier demande à un ... Re: Un kiné de l'équipe de Montpellier demande à un ... 0 Eh ben, quelle bonne idée! Et après comment on fait quand un joueur est réellement blessé et qu'il souffre? En tout cas c'est pas ça l'esprit sportif... Chrys77 Je masterise ! Inscrit le: 18/3/2009 Envois: 3424 Karma: 1985 Re: Un kiné de l'équipe de Montpellier demande à un ... Re: Un kiné de l'équipe de Montpellier demande à un ... 0 Bon, bah moi je retourne sur l'ISS ! Fanta59 Je m'installe Inscrit le: 23/9/2012 Envois: 180 Karma: 344 Re: Un kiné de l'équipe de Montpellier demande à un ... Re: Un kiné de l'équipe de Montpellier demande à un ... 1 Le kiné et joueur devrait subir une sanction avec un tel comportement même après ce reportage !

Le pire c'est qu'il en est fière ...



Quel image du football pour nos plus jeune ? zoneh Je suis accro Inscrit le: 26/5/2014 Envois: 968 Karma: 3372 En ligne ! Re: Un kiné de l'équipe de Montpellier demande à un ... Re: Un kiné de l'équipe de Montpellier demande à un ... 1 "Un kiné de l'équipe de Montpellier demande à un joueur de simuler"... je crois qu'il a aussi donné des cours à ta femme! Banbs Je viens d'arriver Inscrit le: 14/6/2014 Envois: 61 Re: Un kiné de l'équipe de Montpellier demande à un ... Re: Un kiné de l'équipe de Montpellier demande à un ... 0 Quel sport de merde...



