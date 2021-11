Vidéo : Wrinkle le canard participe au marathon de New York Posté par Koreus

Equipé de petits chaussons, Wrinkle le canard court au marathon de New York



Vidéo (15s) : Un canard au marathon de New York





Vidéo : Record du monde du 100m nage libre Vidéo : Des canards découvrent la neige (Vermont) Auteur Conversation Banbs Je viens d'arriver Inscrit le: 14/6/2014 Envois: 70 Karma: 60 Re: Wrinkle le canard participe au marathon de New York 2 C'est mignon mais bon... ça casse pas 3 pattes à un canard... Variel Je poste trop Inscrit le: 8/1/2009 Envois: 14713 Karma: 5269 Re: Wrinkle le canard participe au marathon de New York 0 Un bestiau qui fait des migrations pas possibles, et pas capable de marcher/courir plus de 1/2 mile ?

Feignasse, va. Bricci Je suis accro Inscrit le: 30/9/2019 Envois: 827 Karma: 3226 Re: Wrinkle le canard participe au marathon de New York 1 YES she cane ! Wiiip Je suis accro Inscrit le: 31/7/2007 Envois: 784 Karma: 1472 Re: Wrinkle le canard participe au marathon de New York 0



Par contre, c'est étonnant, d'habitude, les oiseaux stabilisent leur tête ... Peut-être qu'elle a abandonné cette habitude pour courir plus vite. Au final, le canard en a eu marre, s'est envolé, et a gagné la coursePar contre, c'est étonnant, d'habitude, les oiseaux stabilisent leur tête ... Peut-être qu'elle a abandonné cette habitude pour courir plus vite. Olyer Je suis accro Inscrit le: 22/5/2015 Envois: 1705 Karma: 1957 Re: Wrinkle le canard participe au marathon de New York 0 C'est le Mara thon ucanard de New-York dtclulu Je masterise ! Inscrit le: 30/12/2014 Envois: 2684 Karma: 6697 En ligne ! Re: Wrinkle le canard participe au marathon de New York 0



pour ceux qui veulent un souvenir : fabiolerusse Je m'installe Inscrit le: 6/12/2012 Envois: 130 Karma: 150 En ligne ! Re: Wrinkle le canard participe au marathon de New York 0 C'était la canne à Bis ?