Un canard au marathon de New York

Le 7 novembre 2021, Wrinkle le canard a participé au marathon de New York avec 33000 autres coureurs. Wrinkle est un canard de Pékin américain femelle âgé d'un an et demi. Son maitre explique que dès son plus jeune âge la cane avait des prédispositions pour la course. Afin fin d'éviter toute blessure sur le bitume, son maitre lui a confectionné des chaussons en néoprène. La cane n'a bien sûr pas couru les 42,195 kilomètres, mais a tout de même parcouru près de 800 mètres

canard courir marathon new-work