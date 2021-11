Vidéo : Un cerf attaque un chien dans un jardin (États-Unis) Posté par Kilroy1

Vidéo déconseillée aux plus sensibles

Un cerf attaque un chien dans un jardin à Charlotte, en Caroline du Nord.



Vidéo (32s) : Un cerf attaque un chien





Le chien a été gravement blessé, souffrant notamment de multiples blessures par perforation.



Ok merci, je passe mon tour. Citation :Ok merci, je passe mon tour. Kurt_Meredh Je m'installe Inscrit le: 20/11/2016 Envois: 118 Karma: 296 Re: Un cerf attaque un chien dans un jardin (États-Unis) Re: Un cerf attaque un chien dans un jardin (États-Unis) 3 Et là, tous ses ancêtres loups qui le regardent depuis le paradis des loups, se prennent la tête à deux pattes en disant: "Mon dieu, regardez ce que les hommes nous ont fait! "* Barbatos Je masterise ! Inscrit le: 21/11/2014 Envois: 3978 Karma: 16477 Re: Un cerf attaque un chien dans un jardin (États-Unis) Re: Un cerf attaque un chien dans un jardin (États-Unis) 2 Pauvre toutou gazeleau Je masterise ! Inscrit le: 16/4/2018 Envois: 4980 Karma: 4057 Re: Un cerf attaque un chien dans un jardin (États-Unis) Re: Un cerf attaque un chien dans un jardin (États-Unis) 4 @Kurt_Meredh Les loups attaquent en meute. La meute est bien venue à la recousse, ... avec une serviette. Chewbacca91 Je suis accro Inscrit le: 5/5/2014 Envois: 669 Karma: 1198 Re: Un cerf attaque un chien dans un jardin (États-Unis) Re: Un cerf attaque un chien dans un jardin (États-Unis) 1



“He is eating and walking, so he’s improving,” Hunter said."



Chien en vie !



(source : https://www.wwaytv3.com/the-buck-came-charging-deer-attacks-family-dog-in-nc-backyard/ dtclulu Je masterise ! Inscrit le: 30/12/2014 Envois: 2699 Karma: 6829 En ligne ! Re: Un cerf attaque un chien dans un jardin (États-Unis) Re: Un cerf attaque un chien dans un jardin (États-Unis) 1 Le mythe de bambi qui s'effondre ou la mamie qui s'imagine faire je ne sais quoi avec sa serviette , je ne sais pas ce qui m'étonne le plus dans cette vidéo ?! Dikachu Je m'installe Inscrit le: 18/10/2016 Envois: 415 Karma: 1204 Re: Un cerf attaque un chien dans un jardin (États-Unis) Re: Un cerf attaque un chien dans un jardin (États-Unis) 0 @Kurt_Meredh pssssssst...en fait, ça existe toujours les loups.. Bukowski Je viens d'arriver Inscrit le: 12/7/2021 Envois: 84 Karma: 153 Re: Un cerf attaque un chien dans un jardin (États-Unis) Re: Un cerf attaque un chien dans un jardin (États-Unis) 0 Bambi peut être méchant... RIP mon innocence. CrazyCow Kodak Inscrit le: 29/7/2008 Envois: 16073 Karma: 22281 Re: Un cerf attaque un chien dans un jardin (États-Unis) Re: Un cerf attaque un chien dans un jardin (États-Unis) 0 Oui enfin Bambi n'a pas de bois dtclulu Je masterise ! Inscrit le: 30/12/2014 Envois: 2699 Karma: 6829 En ligne ! Re: Un cerf attaque un chien dans un jardin (États-Unis) Re: Un cerf attaque un chien dans un jardin (États-Unis) 0 @CrazyCow d'ailleurs bam bi n'était pas effrayé par de s o deurs inconnues ! comme quoi ça change avec le temps ... Nerio Je suis accro Inscrit le: 3/5/2005 Envois: 712 Karma: 427 Re: Un cerf attaque un chien dans un jardin (États-Unis) Re: Un cerf attaque un chien dans un jardin (États-Unis) 0 si je peux me permettre c'est pas un cerf ça! ça ressemble plus à un chevreuil