Vidéo : Une démonstration de l'effet cheminée avec du feu Posté par LeFreund

Un pompier fait une démonstration de l'effet cheminée avec du feu dans un tube transparent.



Vidéo (59s) : Effet cheminée avec du feu





LeFreund J'aime glander ici Inscrit le: 26/10/2012 Envois: 5267 Karma: 14023 En ligne ! Re: Une démonstration de l'effet cheminée avec du feu 1 Ils aiment jouer avec le feu! (vu qu'on est en 2021 je précise : ceci est une blague, je ne souhaite pas offenser les pompiers qui ne sont pas pyromanes et seulement pompiers) Si ça c'est pas la preuve des pompiers pyromanes

















Chrys77 Je masterise ! Inscrit le: 18/3/2009 Envois: 3466 Karma: 2160 Re: Une démonstration de l'effet cheminée avec du feu 1 Et si le tube n'était pas transparent, est-ce que ça ferait la même chose ? LugerKain Je viens d'arriver Inscrit le: 24/10/2021 Envois: 4 Re: Une démonstration de l'effet cheminée avec du feu 0 @Chrys77 je pense qu'avec le tube dans l'autre sens, ça pousse au lieu de tirer ThomGamer Je suis accro Inscrit le: 5/9/2006 Envois: 1623 Karma: 2944 Re: Une démonstration de l'effet cheminée avec du feu 0 A noter qu'on voit pas très bien le trou d'arrivée d'air car si le truc n'était pas percé, l'effet serait juste bof... gazeleau Je masterise ! Inscrit le: 16/4/2018 Envois: 4993 Karma: 4071 Re: Une démonstration de l'effet cheminée avec du feu 0 Faut que je montre ça à l'autre glandu d'apprenti maçon qui pensait savoir construire une maison et qui a mis le tube inox de son poele à bois direct contre le placo de sa baraque idolée bois. ... Bon je crois qu'il le sait puisque ça n'a pas tenu 1 mois sans cramer toute la baraque, heureusement en l'absence de toute sa famille ce soir-là. psikopate Je suis accro Inscrit le: 3/6/2013 Envois: 577 Karma: 1265 Re: Une démonstration de l'effet cheminée avec du feu 1

Incendie dans la caisse d'un camion Et quand on retire la cheminée cela donne ceci Olyer Je suis accro Inscrit le: 22/5/2015 Envois: 1809 Karma: 2019 Re: Une démonstration de l'effet cheminée avec du feu 0 It's cooooooool man !!!! zoneh Je suis accro Inscrit le: 26/5/2014 Envois: 1011 Karma: 3497 Re: Une démonstration de l'effet cheminée avec du feu 0 Et si on place un pompier Russe congelé dans le tube avec la flamme, ça fait des Chocapics? marcaflushhh Je m'installe Inscrit le: 24/7/2017 Envois: 440 Karma: 681 Re: Une démonstration de l'effet cheminée avec du feu 0



La vidéo est déjà passée :



La vidéo est déjà passée : Best Fire Tornado - DIY - no moving parts! J'ai l'impression qu'ils "trichent" un peu quand on regarde les entrées d'air sur le socle en bas. Sinon ça marche très bien avec deux demi-cylindres mais, il faut un adulte responsable à côté avec un extincteur, faire ça dehors et pas mettre sa tête au-dessus. Bref, ne jouez pas avec le feu et regardez directement à 2:30; c'est plus prudent et encore plus joli.