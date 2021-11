Effet cheminée avec du feu

Vous aimez le site, affichez les pubs :) Code embed

Un pompier fait une démonstration du tirage thermique, également appelé effet cheminée, avec du feu dans un tube transparent. On peut voir les flammes monter dans le tube, un phénomène qui s'explique par la poussée d’Archimède faisant monter dans la cheminée l’air chaud, dont la densité (et la pression) est plus petite que celle de l’air froid. Le tirage de la cheminée (l’appel d’air) est d’autant plus fort que la différence thermique est élevée.

cheminee demonstration effet feu flamme