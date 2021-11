Vidéo : Une meute de loups déambule à Modane (Savoie) Posté par Skwatek

Une meute de loups déambule dans une rue de Modane, en Savoie.







Vidéo (34s) : Une meute de loups à Modane (Savoie)





Sur le même sujet :

Vidéo : Une automobiliste rencontre une famille de lynx (Doubs) Vidéo : Comment les loups changent les rivières Vidéo : Un loup dans une village des Pays-Bas Source : Forum Sur le même sujet : Bas Les + anciens en premier Les + récents en premier Les commentaires appartiennent à leurs auteurs. Nous ne sommes pas responsables de leur contenu. Les commentaires appartiennent à leurs auteurs. Nous ne sommes pas responsables de leur contenu. Auteur Conversation Dikachu Je m'installe Inscrit le: 18/10/2016 Envois: 417 Karma: 1211 Re: Une meute de loups déambule à Modane (Savoie) Re: Une meute de loups déambule à Modane (Savoie) 4 C'est limite du trollage de filmer ça à la verticale... dtclulu Je masterise ! Inscrit le: 30/12/2014 Envois: 2703 Karma: 6837 Re: Une meute de loups déambule à Modane (Savoie) Re: Une meute de loups déambule à Modane (Savoie) 3 heureux d'apprendre que les modanaises ont vu le loup ! Bricci Je suis accro Inscrit le: 30/9/2019 Envois: 832 Karma: 3241 Re: Une meute de loups déambule à Modane (Savoie) Re: Une meute de loups déambule à Modane (Savoie) 0 Drastique, le couvre feu ! Nefro Je suis accro Inscrit le: 13/5/2014 Envois: 948 Karma: 1086 Re: Une meute de loups déambule à Modane (Savoie) Re: Une meute de loups déambule à Modane (Savoie) 0 Pas pire que des meutes de chiens en ville dans les pays de l'est, next. GILLESDULEMAN Je m'installe Inscrit le: 5/11/2015 Envois: 263 Karma: 534 En ligne ! Re: Une meute de loups déambule à Modane (Savoie) Re: Une meute de loups déambule à Modane (Savoie) 0 Les loups, par Serge Reggiani



Et si c'était une nuit

Comme on n'en connut pas depuis

Depuis cent mille nuits

Une nuit de fer, une nuit de sang

Une nuit, un chien hurle

Regardez bien, gens de Denfert, regardez-le

Sous son manteau de bronze vert

Le lion, le lion tremble

Les hommes avaient perdu le goût

De vivre, et se foutaient de tout

Leurs mères, leurs frangins, leurs nanas

Pour eux c'était qu'du cinéma

Le ciel redevenait sauvage

Le béton bouffait l'paysage, d'alors

Les loups, ouh-ouh, ouh-ouuh

Les loups étaient loin de Paris

En Croatie, en Germanie

Les loups étaient loin de Paris

J'aimais ton rire, charmante Elvire

Les loups étaient loin de Paris

Mais ça fait ces cinquante lieues

Dans une nuit à queue leu leu

Dès que ça flaire une ripaille

De morts sur un champ de bataille

Dès que la peur hante les rues

Les loups s'en viennent la nuit venue, alors

Les loups, ouh-ouh, ouh-ouuh

Les loups ont regardé vers Paris

De Croatie, de Germanie

Les loups ont regardé vers Paris

Tu peux sourire, charmante Elvire

Les loups regardent vers Paris

Et v'là qu'il fit un rude hiver

Cent congestions en fait divers

Volets clos, on claquait des dents

Même dans les beaux arrondissements

Et personne n'osait plus le soir

Affronter la neige des boulevards, alors

Deux loups, ouh-ouh, ouh-ouuh

Deux loups sont entrés dans Paris

L'un par Issy, l'autre par Ivry

Deux loups sont entrés dans Paris

Oh, tu peux rire, charmante Elvire

Deux loups sont entrés dans Paris

Le premier n'avait plus qu'un œil

C'était un vieux mâle de Krivoï

Il installa ses dix femelles

Dans le maigre square de Grenelle

Et nourrit ses deux cents petits

Avec les enfants de Passy, alors

Cent loups, ouh-ouh, ouh-ouuh

Cent loups sont entrés dans Paris

Soit par Issy, soit par Ivry

Cent loups sont entrés dans Paris

Cessez de rire, charmante Elvire

Cent loups sont entrés dans Paris

Le deuxième n'avait que trois pattes

C'était un loup gris des Carpates

Qu'on appelait Carêm'-Prenant

Il fit faire gras à ses enfants

Et leur offrit six ministères

Et tous les gardiens des fourrières, alors

Les loups ouh-ouh, ouh-ouuh

Les loups ont envahi Paris

Soit par Issy, soit par Ivry

Les loups ont envahi Paris

Cessez de rire, charmante Elvire

Les loups ont envahi Paris

Attirés par l'odeur du sang

Il en vint des mille et des cents

Faire carouss', liesse et bombance

Dans ce foutu pays de France

Jusqu'à c'que les hommes aient retrouvé

L'amour et la fraternité, alors

Les loups ouh-ouh, ouh-ouuh

Les loups sont sortis de Paris

Soit par Issy, soit par Ivry

Les loups sont sortis de Paris

Tu peux sourire, charmante Elvire

Les loups sont sortis de Paris

J'aime ton rire, charmante Elvire

Les loups sont sortis de Paris

Les loups

Les loups



Les loups

Les loups, les loups, les loups

Les loups, les loups

Source : LyricFind

Paroliers : Albert Vidalie / Louis Bessieres

Paroles de Les loups sont entrés dans Paris © Editions Majestic - Jacques Canetti Et si c'était une nuitComme on n'en connut pas depuisDepuis cent mille nuitsUne nuit de fer, une nuit de sangUne nuit, un chien hurleRegardez bien, gens de Denfert, regardez-leSous son manteau de bronze vertLe lion, le lion trembleLes hommes avaient perdu le goûtDe vivre, et se foutaient de toutLeurs mères, leurs frangins, leurs nanasPour eux c'était qu'du cinémaLe ciel redevenait sauvageLe béton bouffait l'paysage, d'alorsLes loups, ouh-ouh, ouh-ouuhLes loups étaient loin de ParisEn Croatie, en GermanieLes loups étaient loin de ParisJ'aimais ton rire, charmante ElvireLes loups étaient loin de ParisMais ça fait ces cinquante lieuesDans une nuit à queue leu leuDès que ça flaire une ripailleDe morts sur un champ de batailleDès que la peur hante les ruesLes loups s'en viennent la nuit venue, alorsLes loups, ouh-ouh, ouh-ouuhLes loups ont regardé vers ParisDe Croatie, de GermanieLes loups ont regardé vers ParisTu peux sourire, charmante ElvireLes loups regardent vers ParisEt v'là qu'il fit un rude hiverCent congestions en fait diversVolets clos, on claquait des dentsMême dans les beaux arrondissementsEt personne n'osait plus le soirAffronter la neige des boulevards, alorsDeux loups, ouh-ouh, ouh-ouuhDeux loups sont entrés dans ParisL'un par Issy, l'autre par IvryDeux loups sont entrés dans ParisOh, tu peux rire, charmante ElvireDeux loups sont entrés dans ParisLe premier n'avait plus qu'un œilC'était un vieux mâle de KrivoïIl installa ses dix femellesDans le maigre square de GrenelleEt nourrit ses deux cents petitsAvec les enfants de Passy, alorsCent loups, ouh-ouh, ouh-ouuhCent loups sont entrés dans ParisSoit par Issy, soit par IvryCent loups sont entrés dans ParisCessez de rire, charmante ElvireCent loups sont entrés dans ParisLe deuxième n'avait que trois pattesC'était un loup gris des CarpatesQu'on appelait Carêm'-PrenantIl fit faire gras à ses enfantsEt leur offrit six ministèresEt tous les gardiens des fourrières, alorsLes loups ouh-ouh, ouh-ouuhLes loups ont envahi ParisSoit par Issy, soit par IvryLes loups ont envahi ParisCessez de rire, charmante ElvireLes loups ont envahi ParisAttirés par l'odeur du sangIl en vint des mille et des centsFaire carouss', liesse et bombanceDans ce foutu pays de FranceJusqu'à c'que les hommes aient retrouvéL'amour et la fraternité, alorsLes loups ouh-ouh, ouh-ouuhLes loups sont sortis de ParisSoit par Issy, soit par IvryLes loups sont sortis de ParisTu peux sourire, charmante ElvireLes loups sont sortis de ParisJ'aime ton rire, charmante ElvireLes loups sont sortis de ParisLes loupsLes loupsLes loupsLes loups, les loups, les loupsLes loups, les loupsSource : LyricFindParoliers : Albert Vidalie / Louis BessieresParoles de Les loups sont entrés dans Paris © Editions Majestic - Jacques Canetti psikopate Je suis accro Inscrit le: 3/6/2013 Envois: 579 Karma: 1273 Re: Une meute de loups déambule à Modane (Savoie) Re: Une meute de loups déambule à Modane (Savoie) 0 cela me rajeunit Haut Les + anciens en premier Les + récents en premier Les commentaires appartiennent à leurs auteurs. Nous ne sommes pas responsables de leur contenu. Les commentaires appartiennent à leurs auteurs. Nous ne sommes pas responsables de leur contenu.