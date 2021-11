Une meute de loups à Modane (Savoie)

Dans la soirée du samedi 27 novembre 2021, une meute de loups a été filmée en train de déambuler dans le quartier de Loutraz à Modane, en Savoie. Les canidés ont descendu la rue sur plusieurs dizaines de mètres avant de faire finalement demi-tour. « Il n’y a rien d’extraordinaire », a déclaré l'auteur de la vidéo. « On n’en voit pas tous les jours mais tous les hivers. Personnellement, les loups ne me dérangent pas. D’habitude, on tombe dessus et ils partent trop rapidement pour que l’on sorte l’appareil à temps. Cette fois-ci, ils sont revenus. » Le 24 mars, la mairie avait publié un communiqué pour expliquer à ses administrés comment réagir en cas de rencontre avec un loup en ville.

france loup meute modane savoie