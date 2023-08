Eboulement impressionnant près d'une autoroute (Savoie)

Dimanche 27 aout vers 17h15i, un impressionnant éboulement de 700m3 de roche a eu lieu sur la commune de La Praz (entre Saint-Michel-de-Maurienne et Modane) en Savoie interrompant la circulation de la D1006 et l'A43. Le panache de poussière à traversé l'autoroute qui était encore ouverte à la circulation lorsque l'incident s'est produit. Le trafic SNCF entre la France et l'Italie a été aussi interrompu. Heureusement, aucun blessé n'est à déplorer.

autoroute eboulement france glissement savoie terrain