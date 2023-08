Vidéo : Un éboulement impressionnant à proximité d'une autoroute ouverte à La Praz en Savoie Posté par Anthooo

Hier en fin d' après-midi, un impressionnant glissement de terrain à eu lieu sur la commune de La Praz en Savoie interrompant la circulation de la D1006 et l'A43. Le panache de poussière à traversé l'autoroute qui était encore ouverte à la circulation lorsque l'incident s'est produit.



Vidéo (39s) : Eboulement impressionnant près d'une autoroute (Savoie)





Sur le même sujet :

Vidéo : Une alpiniste au milieu d'un éboulement (Mont-Blanc) Vidéo : Effondrement d'une falaise en Haute-Normandie Source : Forum Sur le même sujet : Bas Les + anciens en premier Les + récents en premier Les commentaires appartiennent à leurs auteurs. Nous ne sommes pas responsables de leur contenu. Les commentaires appartiennent à leurs auteurs. Nous ne sommes pas responsables de leur contenu. Auteur Conversation Tempo123 Je m'installe Inscrit le: 7/9/2020 Envois: 357 Karma: 1477 Re: Un éboulement impressionnant à proximité d'une a... Re: Un éboulement impressionnant à proximité d'une a... 3







@kpouer, mauvaise journée? je ne verrai plus ce panneau de la même façon!, mauvaise journée? shojo Je m'installe Inscrit le: 12/1/2017 Envois: 162 Karma: 330 Re: Un éboulement impressionnant à proximité d'une a... Re: Un éboulement impressionnant à proximité d'une a... 2 j'aurais bien aimé voir le résultat une fois le nuage de poussière dissipé. kpouer Je masterise ! Inscrit le: 21/12/2006 Envois: 2824 Karma: 6462 Re: Un éboulement impressionnant à proximité d'une a... Re: Un éboulement impressionnant à proximité d'une a... 0

@Tempo123

je ne verrai plus ce panneau de la même façon!





Bah qu'est ce que tu veux faire de plus ?



Tu vas piler sur autoroute dés que tu verras le panneau ?!



Le panneau sert à protéger les autoroutes en cas de problèmes...



Les usagers sont sensé resté vigilant tous le temps.









Edit : @Tempo123 : Nop ! Vrai question...

Je ne pense pas que le panneau va y changer grand chose, tout comme je ne vois pas ce que tu peux faire de plus en voyant le panneau... Citation :Bah qu'est ce que tu veux faire de plus ?Tu vas piler sur autoroute dés que tu verras le panneau ?!Le panneau sert à protéger les autoroutes en cas de problèmes...Les usagers sont sensé resté vigilant tous le temps.Edit : @: Nop !Vrai question...Je ne pense pas que le panneau va y changer grand chose, tout comme je ne vois pas ce que tu peux faire de plus en voyant le panneau... fabiolerusse Je m'installe Inscrit le: 6/12/2012 Envois: 195 Karma: 203 Re: Un éboulement impressionnant à proximité d'une a... Re: Un éboulement impressionnant à proximité d'une a... 0 ! Le conducteur du camion a du se dire : 'Maintenant ou jamais !' -> pied au planché MYRRZINN Je masterise ! Inscrit le: 9/1/2019 Envois: 2059 Karma: 4045 Re: Un éboulement impressionnant à proximité d'une a... Re: Un éboulement impressionnant à proximité d'une a... 0 @Tempo123 Comme Mathilde également. Haut Les + anciens en premier Les + récents en premier Les commentaires appartiennent à leurs auteurs. Nous ne sommes pas responsables de leur contenu. Les commentaires appartiennent à leurs auteurs. Nous ne sommes pas responsables de leur contenu.