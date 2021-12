Une alpiniste au milieu d'un éboulement (Mont-Blanc)

Au mois de juillet 2020 pendant sa descente du Mont-Blanc, une alpiniste s'est retrouvée bloquée au mauvais endroit. La femme avait entamé la traversée du grand couloir du Goûter, mais elle a dû stopper sa progression à cause d'un éboulement. L'alpiniste n'a pas eu d'autre choix que de rester sur place et de se recroqueviller pour se protéger le plus possible des chutes de pierre. L'éboulement s'est terminé sans gravité, mais l'alpiniste a dû être héliporté.

