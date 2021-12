Vidéo : Une alpiniste est bloquée au mauvais endroit (Grand Couloir du Goûter, Mont-Blanc) Posté par kikekoi

Pendant sa descente du Mont-Blanc, une alpiniste s'est retrouvée bloquée au mauvais endroit...



Vidéo (4mn29s) : Une alpiniste au milieu d'un éboulement (Mont-Blanc)





Auteur Conversation Gudevski J'aime glander ici Inscrit le: 25/4/2016 Envois: 5974 Karma: 5770 Re: Une alpiniste est bloquée au mauvais endroit (Grand C... Re: Une alpiniste est bloquée au mauvais endroit (Grand C... 0 "a dû être héliporté e " lsdYoYo Je suis accro Inscrit le: 9/5/2014 Envois: 621 Karma: 718 Re: Une alpiniste est bloquée au mauvais endroit (Grand C... Re: Une alpiniste est bloquée au mauvais endroit (Grand C... 1 3 minutes c'est long. Et merci le sac à dos. Apowers Je masterise ! Inscrit le: 26/7/2013 Envois: 2368 Karma: 3006 Re: Une alpiniste est bloquée au mauvais endroit (Grand C... Re: Une alpiniste est bloquée au mauvais endroit (Grand C... 1

@lsdYoYo

3 minutes c'est long. Et merci le sac à dos.



Et le casque. Citation :Et le casque. Jinroh Spécial K Inscrit le: 3/12/2017 Envois: 5174 Karma: 7780 Re: Une alpiniste est bloquée au mauvais endroit (Grand C... Re: Une alpiniste est bloquée au mauvais endroit (Grand C... 0 Et elle '"mais putain arretez de crier! Vous allez provoquer une avalanche!" MYRRZINN Kétamine Inscrit le: 9/1/2019 Envois: 1745 Karma: 3258 Re: Une alpiniste est bloquée au mauvais endroit (Grand C... Re: Une alpiniste est bloquée au mauvais endroit (Grand C... 2 Elle n'est pas fan des Rolling Stones au Goûter... LikeAvirgin Je m'installe Inscrit le: 9/11/2015 Envois: 156 Karma: 165 Re: Une alpiniste est bloquée au mauvais endroit (Grand C... Re: Une alpiniste est bloquée au mauvais endroit (Grand C... 1 En regardant j'ai envie de lui dire de rentrer la tête ok mais la nuque est exposée... mais dans cette situation un bon caillou lancée à pleine vitesse doit te dégommer quelle que soit ta position.. angoissant.. oui ça parait long voir interminable avec tous ces parpaings qui déboulent à une vitesse mortelleEn regardant j'ai envie de lui dire de rentrer la tête ok mais la nuque est exposée... mais dans cette situation un bon caillou lancée à pleine vitesse doit te dégommer quelle que soit ta position.. angoissant.. Remkage Je masterise ! Inscrit le: 11/5/2008 Envois: 4190 Karma: 4876 En ligne ! Re: Une alpiniste est bloquée au mauvais endroit (Grand C... Re: Une alpiniste est bloquée au mauvais endroit (Grand C... 0 Elle a goûté à la peur de sa vie.