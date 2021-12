Vidéo : Les images rares d'une méduse fantôme géante (Californie) Posté par Skwatek

Des images rares d'une méduse fantôme géante (Stygiomedusa gigantea) filmée dans le golfe de Californie par le vaisseau sous-marin Doc Ricketts du Monterey Bay Aquarium Research Institute (MBARI).





Vidéo (54s) : Une méduse fantôme géante





Vinsenses Je m'installe Inscrit le: 22/1/2013 Envois: 298 Karma: 335 Re: Les images rares d'une méduse fantôme géante (Ca... Re: Les images rares d'une méduse fantôme géante (Ca... 1 Je suis médusé lsdYoYo Je suis accro Inscrit le: 9/5/2014 Envois: 575 Karma: 678 Re: Les images rares d'une méduse fantôme géante (Ca... Re: Les images rares d'une méduse fantôme géante (Ca... 0 Ok, les qualificatifs "fantôme" et "géante" sont bien choisis... Olyer Je suis accro Inscrit le: 22/5/2015 Envois: 1879 Karma: 2090 Re: Les images rares d'une méduse fantôme géante (Ca... Re: Les images rares d'une méduse fantôme géante (Ca... 0 Vous navigateur est trop vieux Padma Je masterise ! Inscrit le: 25/12/2015 Envois: 2057 Karma: 3543 Re: Les images rares d'une méduse fantôme géante (Ca... Re: Les images rares d'une méduse fantôme géante (Ca... 0 Beaux drapés ! ThomGamer Je suis accro Inscrit le: 5/9/2006 Envois: 1637 Karma: 2963 Re: Les images rares d'une méduse fantôme géante (Ca... Re: Les images rares d'une méduse fantôme géante (Ca... 1 On dirait une méduse en CGI Momo3773 Je viens d'arriver Inscrit le: 14/12/2014 Envois: 31 Karma: 57 Re: Les images rares d'une méduse fantôme géante (Ca... Re: Les images rares d'une méduse fantôme géante (Ca... 0 Vinsenses Kwisatz Je m'installe Inscrit le: 12/2/2021 Envois: 274 Karma: 1086 Re: Les images rares d'une méduse fantôme géante (Ca... Re: Les images rares d'une méduse fantôme géante (Ca... 0 je propose qu'on l'appelle "Golden Lady" saihtam Je m'installe Inscrit le: 14/12/2019 Envois: 114 Karma: 233 En ligne ! Re: Les images rares d'une méduse fantôme géante (Ca... Re: Les images rares d'une méduse fantôme géante (Ca... 0 ThomGamer Tout à fait d'accord, avec la luminosité et le ralenti de l'eau c'est confondant...

Triste de se dire que maintenant on va se méfier de tout ce qu'on voit

Tout à fait d'accord, avec la luminosité et le ralenti de l'eau c'est confondant...Triste de se dire que maintenant on va se méfier de tout ce qu'on voit