Une méduse fantôme géante

Durant une expédition en novembre 2021, le vaisseau sous-marin Doc Ricketts du Monterey Bay Aquarium Research Institute (MBARI) a réussi à filmer une méduse fantôme géante (Stygiomedusa gigantea) dans les profondeurs du golfe de Californie. Elle possède une ombrelle de plus d'un mètre de large et des bras semblables à des rubans qui peuvent s'étendre jusqu'à plus de dix mètres. En un peu plus d'un siècle, à peine une centaine de ces spécimens ont pu être observés, notamment à cause des profondeurs peu accessibles dans lesquelles vit l'animal.

