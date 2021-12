Vidéo : Un clip musical qui casse trois pattes à un canard Posté par LeFreund

C'est l'histoire d'un canard qui se fait trois fois mal à la patte.



Vidéo (6s) : Casser trois pattes à un canard





Sur le même sujet :

Source : Forum Sur le même sujet : Bas Les + anciens en premier Les + récents en premier Les commentaires appartiennent à leurs auteurs. Nous ne sommes pas responsables de leur contenu. Les commentaires appartiennent à leurs auteurs. Nous ne sommes pas responsables de leur contenu. Auteur Conversation Phanou6942 Je masterise ! Inscrit le: 16/12/2013 Envois: 3137 Karma: 738 Re: Un clip musical qui casse trois pattes à un canard Re: Un clip musical qui casse trois pattes à un canard 1 nul, mauvais gout Emerys Je suis accro Inscrit le: 24/4/2006 Envois: 872 Karma: 1023 Re: Un clip musical qui casse trois pattes à un canard Re: Un clip musical qui casse trois pattes à un canard 1 Ok d’accord Zoltek Je m'installe Inscrit le: 17/7/2020 Envois: 301 Karma: 293 Re: Un clip musical qui casse trois pattes à un canard Re: Un clip musical qui casse trois pattes à un canard 2 LeFreund J'aime glander ici Inscrit le: 26/10/2012 Envois: 5330 Karma: 14200 En ligne ! Re: Un clip musical qui casse trois pattes à un canard Re: Un clip musical qui casse trois pattes à un canard 0 Pauvre canard! J'espère qu'il n'est pas laqué depuis! Deathkami Chaleur ! Inscrit le: 10/5/2013 Envois: 69 Karma: 85 Re: Un clip musical qui casse trois pattes à un canard Re: Un clip musical qui casse trois pattes à un canard 0 Mais.. .... Qui fait ça ?! roondar Je suis accro Inscrit le: 2/7/2013 Envois: 1211 Karma: 3534 Re: Un clip musical qui casse trois pattes à un canard Re: Un clip musical qui casse trois pattes à un canard 0 Je sais pas chez vous, mais perso j'ai bloqué quelques secondes pour comprendre ce que je venais de voir, et que la vidéo était terminée. Kwisatz Je m'installe Inscrit le: 12/2/2021 Envois: 280 Karma: 1093 Re: Un clip musical qui casse trois pattes à un canard Re: Un clip musical qui casse trois pattes à un canard 0 Bon vais aller mater les gallinacés de Miss France plutôt Koreame Je masterise ! Inscrit le: 9/12/2012 Envois: 2239 Karma: 2318 Re: Un clip musical qui casse trois pattes à un canard Re: Un clip musical qui casse trois pattes à un canard 0 LeFreund

Citation : Pauvre canard! J'espère qu'il n'est pas laqué depuis!

Tu seras encore plus triste quand tu sauras qu'il n'y pas UN canard mais TROIS, regarde bien. Riri,Fifi et Loulou. Citation :Tu seras encore plus triste quand tu sauras qu'il n'y pas UN canard mais TROIS, regarde bien. Riri,Fifi et Loulou. pac75 J'aime glander ici Inscrit le: 1/1/2009 Envois: 6882 Karma: 2110 Re: Un clip musical qui casse trois pattes à un canard Re: Un clip musical qui casse trois pattes à un canard 0 Euuuh nan. Nucleon Je m'installe Inscrit le: 11/1/2013 Envois: 161 Karma: 114 En ligne ! Re: Un clip musical qui casse trois pattes à un canard Re: Un clip musical qui casse trois pattes à un canard 0 Mais...

C'est nul... Haut Les + anciens en premier Les + récents en premier Les commentaires appartiennent à leurs auteurs. Nous ne sommes pas responsables de leur contenu. Les commentaires appartiennent à leurs auteurs. Nous ne sommes pas responsables de leur contenu.