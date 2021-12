Vidéo : Un livreur à vélo sur le périphérique parisien à cause de son GPS Posté par Skwatek

Un livreur à vélo Stuart roule sur le périphérique parisien en suivant son GPS, mais ce n'est pas tout... ^^







Vidéo () : Un livreur à vélo sur le périphérique parisien





Autant c'est crétin de se retrouver sur le périph en vélo, autant c'est SUPER CHIANT de trouver son chemin en vélo avec les indications de Google :

Il peut aussi bien nous envoyer sur une bretelle d'autoroute que nous faire prendre des chemins impraticables même pour un tracteur ...

Je ne compte plus le nombre de plan galère que j'ai eu en essayant de trouver un chemin à vélo.

(et puis, autant en voiture, on fait demi-tour et on fait un détour de 10km, autant en vélo, le détour peut faire sacrément mal) camaronalex Je suis accro Inscrit le: 18/2/2010 Envois: 769 Karma: 2769 Re: Un livreur à vélo sur le périphérique parisien à caus... Re: Un livreur à vélo sur le périphérique parisien à caus... 0 en même temps, le GPS a dit de se prendre le mur Mopimoi Je suis accro Inscrit le: 10/2/2010 Envois: 530 Karma: 3144 Re: Un livreur à vélo sur le périphérique parisien à caus... Re: Un livreur à vélo sur le périphérique parisien à caus... 0

@Wiiip

https://www.komoot.fr/

De rien Citation :De rien demos Je m'installe Inscrit le: 6/1/2016 Envois: 119 Karma: 184 Re: Un livreur à vélo sur le périphérique parisien à caus... Re: Un livreur à vélo sur le périphérique parisien à caus... 0 Décidément, les politiques de suppression de la voiture dans Paris sont hyper efficaces! Mopimoi Je suis accro Inscrit le: 10/2/2010 Envois: 530 Karma: 3144 Re: Un livreur à vélo sur le périphérique parisien à caus... Re: Un livreur à vélo sur le périphérique parisien à caus... 2

Hey t'es sur le périf, gars ! Barbatos Je masterise ! Inscrit le: 21/11/2014 Envois: 3988 Karma: 16527 Re: Un livreur à vélo sur le périphérique parisien à caus... Re: Un livreur à vélo sur le périphérique parisien à caus... 0 @Wiiip C'est d'ailleurs incroyable qu'il n'y ait pas encore les options "vélo" ou "moto" comme moyen de locomotion dans Google Maps, ou que l'option pour activer ou désactiver les autoroutes soit planquée dans plusieurs menus au lieu d'être simplement activable ou désactivable en un clic. Chewbacca91 Je suis accro Inscrit le: 5/5/2014 Envois: 671 Karma: 1212 Re: Un livreur à vélo sur le périphérique parisien à caus... Re: Un livreur à vélo sur le périphérique parisien à caus... 0



La chute...



Bien que très con de s'engager sur le périph (GPS ou pas, au bout d'un moment : STOP la connerie, il y a des panneaux), j'espère qu'il n'a rien. La chute...Bien que très con de s'engager sur le périph (GPS ou pas, au bout d'un moment : STOP la connerie, il y a des panneaux), j'espère qu'il n'a rien. Haut Les + anciens en premier Les + récents en premier Les commentaires appartiennent à leurs auteurs. Nous ne sommes pas responsables de leur contenu. Les commentaires appartiennent à leurs auteurs. Nous ne sommes pas responsables de leur contenu.