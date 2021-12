Vidéo : Deux touristes en voiture sont arrêtés par un commando armé (Mexique) Posté par Skwatek

Deux touristes américains sont perdus en voiture sur une petite route de campagne au Mexique lorsqu'ils sont subitement arrêtés par un commando armé.





Vidéo (5mn21s) : Deux touristes arrêtés par un commando armé (Mexique)





Fabiolo Je suis accro Inscrit le: 19/12/2012 Envois: 1455 Karma: 833 En ligne ! Re: Deux touristes en voiture sont arrêtés par un command... 0 C'est plus ce que c'était les cartels quant même, si ils laissent même filer les touristes qui filment leur visage, où on va....

Plus sérieusement je me demande ce qu'ils contrôlent quant même si ils sont pas plus méchants que ça, les cartels concurrents, des flics en civil, des paysans à racketter? Parce que le touriste , ça doit quant même être ce qu'il y a de mieux pour les vols ou les rançons. Apowers Je masterise ! Inscrit le: 26/7/2013 Envois: 2367 Karma: 3004 Re: Deux touristes en voiture sont arrêtés par un command... 0 Sincèrement, à la fin de la vidéo, je me demande encore qui a dû avoir le plus peur.

Les touristes, ou les mexicains. mawt1 J'aime glander ici Inscrit le: 17/2/2008 Envois: 6322 Karma: 1990 Re: Deux touristes en voiture sont arrêtés par un command... 1



Plus sérieusement je me demande ce qu'ils contrôlent quant même si ils sont pas plus méchants que ça, les cartels concurrents, des flics en civil, des paysans à racketter? Parce que le touriste , ça doit quant même être ce qu'il y a de mieux pour les vols ou les rançons. Apowers Je masterise ! Inscrit le: 26/7/2013 Envois: 2367 Karma: 3004 Re: Deux touristes en voiture sont arrêtés par un command... Re: Deux touristes en voiture sont arrêtés par un command... 0 Sincèrement, à la fin de la vidéo, je me demande encore qui a dû avoir le plus peur.

Les touristes, ou les mexicains. mawt1 J'aime glander ici Inscrit le: 17/2/2008 Envois: 6322 Karma: 1990 Re: Deux touristes en voiture sont arrêtés par un command... Re: Deux touristes en voiture sont arrêtés par un command... 1



https://laopinion.com/2021/12/16/video-grupo-armado-en-mexico-intercepta-a-turistas-de-eeuu-quienes-ruegan-que-no-los-maten/

https://laopinion.com/2021/12/16/video-grupo-armado-en-mexico-intercepta-a-turistas-de-eeuu-quienes-ruegan-que-no-los-maten/

En faite ils ont bien flerré puisqu'il s'agissait de Juan Rivera de Miguel Chavez. 2 chefs de cartels reconnus pour leur talents de camouflage. Cette fois-ci en couple gay californiens. Fabiolo Je suis accro Inscrit le: 19/12/2012 Envois: 1455 Karma: 833 En ligne ! Re: Deux touristes en voiture sont arrêtés par un command... 0 Oué après on sait pas comment ça a finis.



C'est peut-être un gars du cartel qui a posté la vidéo et les touristes sont en train de nourrir les crocodiles. GrooveGang Je m'installe Inscrit le: 8/10/2014 Envois: 461 Karma: 938 Re: Deux touristes en voiture sont arrêtés par un command... Re: Deux touristes en voiture sont arrêtés par un command... 1 @Fabiolo Une bonne hypothèse que j'ai lue c'est que ce serait peut-être la milice d'un village qui surveille les aller venue. D'où leur "gentillesse". Fabiolo Je suis accro Inscrit le: 19/12/2012 Envois: 1455 Karma: 833 En ligne ! Re: Deux touristes en voiture sont arrêtés par un command... Re: Deux touristes en voiture sont arrêtés par un command... 0 @GrooveGang



Oui c'est possible, c'est vrai que de ce qu'on voit d'eux ça fait plus paysan armé que véritable commando de cartel, enfin, d'après les images qu'on voit dans les reportages.