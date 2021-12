Deux touristes arrÃªtÃ©s par un commando armÃ© (Mexique)

Deux touristes arrêtés par un commando armé (Mexique)

Dimanche 21 février 2021, Aaron et Logan, deux touristes américains en voyage au Mexique, se sont perdus sur une petite route de campagne dans l'État de Tabasco lorsqu'ils ont subitement été arrêtés par un commando armé surgissant à leur hauteur à bord d'un pick-up. Pendant de longues minutes, les touristes terrifiés et proches de l'évanouissement ont supplié les hommes armés de ne pas leur faire de mal tandis que l'un des hommes s'est montré rassurant tout en leur demandant leurs noms et leur destination. Ayant du mal à se remettre de ses émotions, le conducteur est finalement sorti de la voiture. À ce moment-là, un membre du commando a vu la caméra, puis la vidéo est interrompue. Après avoir vérifié le coffre du véhicule, le commando a laissé partir les deux touristes qui ont, sans aucun doute, eu la peur de leur vie.

