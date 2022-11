Une touriste escalade la pyramide de Kukulcán

Dans l'ancienne ville maya de Chichén Itzá au Mexique, une touriste s'est permis de grimper au sommet de la pyramide de Kukulcán (ou El Castillo) alors que l'accès est formellement interdit. Elle s'est fait vivement huer et siffler par les autres touristes et elle a été raccompagnée par un vigil. Il était possible avant de grimper à son sommet, mais pour des raisons de conservation, il est interdit de grimper la pyramide depuis 2007.

