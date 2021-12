J'aime glander ici Inscrit le: 26/10/2012 Envois: 5386 Karma: 14429 En ligne !

Je suis étonné qu'il n'y ai pas d’échelles de secours comme on voit toujours dans les films américains, je croyais que c'était obligatoire!



Cause du feu : une personne qui répare les vélo électrique a chargé 9 batterie de vélo simultanément, 1 a explosé. Cette même personne est morte.



Cela est dû à la mauvaise qualité des batteries.



