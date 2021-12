Deux adolescents s'agrippent à une canalisation pendant un incendie

Jeudi 16 décembre 2021 à New York, aux États-Unis, un incendie s'est déclaré au quatrième étage d'un immeuble. Face au danger, deux adolescents sont sortis d'un appartement par une fenêtre pour s’agripper à une canalisation extérieure. Ils ont ensuite glissé le long du tuyau jusqu'à atteindre le sol, sains et saufs. 180 pompiers sont intervenus pour maîtriser l’incendie qui a finalement fait un mort et huit blessés.

adolescent canalisation enfant incendie sauvetage tuyau