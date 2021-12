Je masterise ! Inscrit le: 25/12/2015 Envois: 2069 Karma: 3564

Re: Un chocolat chaud pour tous les enfants si l'ins... Re: Un chocolat chaud pour tous les enfants si l'ins... 0

@Legih

Cette arnaque.

C'est elle qui fait l'exploit et c'est à elle de payer !

Quelle basse quête ! On ne peut pas nier…



Au fait, je donne des points de karma à tous, aujourd'hui, hohoho ! Citation :Quelle basse quête ! On ne peut pas nier…Au fait, je donne des points de karma à tous, aujourd'hui, hohoho !