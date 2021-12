Vidéo : Une rafale de vent couvre une voiture Posté par Skwatek

Une rafale de vent couvre une voiture stationnée à Punta Gorda, en Floride.





Vidéo (9s) : Le vent couvre une voiture





Sur le même sujet :

Vidéo : Homme vs Trampoline pendant une tempête Vidéo : Une petite fille s'envole en ouvrant une porte Vidéo : Tourbillon de cheveux Source : Forum Sur le même sujet : Bas Les + anciens en premier Les + récents en premier Les commentaires appartiennent à leurs auteurs. Nous ne sommes pas responsables de leur contenu. Les commentaires appartiennent à leurs auteurs. Nous ne sommes pas responsables de leur contenu. Auteur Conversation LeFreund J'aime glander ici Inscrit le: 26/10/2012 Envois: 5412 Karma: 14510 Re: Une rafale de vent couvre une voiture Re: Une rafale de vent couvre une voiture 3 Ça aurait été plus drôle dans l'autre sens, la voiture qui saute sur le trampoline! dtclulu Je masterise ! Inscrit le: 30/12/2014 Envois: 2726 Karma: 6933 Re: Une rafale de vent couvre une voiture Re: Une rafale de vent couvre une voiture 0 il manque pas un " on a l'impression qu'" devant et un " qd la vidéo est inversée" après le titre de la vidéo ? saihtam Je m'installe Inscrit le: 14/12/2019 Envois: 119 Karma: 248 Re: Une rafale de vent couvre une voiture Re: Une rafale de vent couvre une voiture 0 Mais pourquoi ils ne mettent pas de fixation au sol sur ces machins c'est quand même le minimum !! Kwisatz Je m'installe Inscrit le: 12/2/2021 Envois: 298 Karma: 1162 Re: Une rafale de vent couvre une voiture Re: Une rafale de vent couvre une voiture 0

@LeFreund

Ça aurait été plus drôle dans l'autre sens, la voiture qui saute sur le trampoline!



Bordel toi tu sais parler à mon âme d'enfant Citation :Bordel toi tu sais parler à mon âme d'enfant LeFreund J'aime glander ici Inscrit le: 26/10/2012 Envois: 5412 Karma: 14510 Re: Une rafale de vent couvre une voiture Re: Une rafale de vent couvre une voiture 0 @Kwisatz c'est la clé pour rester jeune! Crazy-13 Pelle d'or Inscrit le: 9/12/2005 Envois: 77211 Karma: 6784 En ligne ! Re: Une rafale de vent couvre une voiture Re: Une rafale de vent couvre une voiture 0 Je ne savais pas que les voitures aussi jouaient à cache-cache. Haut Les + anciens en premier Les + récents en premier Les commentaires appartiennent à leurs auteurs. Nous ne sommes pas responsables de leur contenu. Les commentaires appartiennent à leurs auteurs. Nous ne sommes pas responsables de leur contenu.