Vidéo : Comment fêter Noël avec sa famille quand tu as le COVID Posté par Koreus

Sa soeur a attrapé le COVID, alors pour qu'elle puisse passer Noël à table, sa famille l'a mise dans une bulle.



Vidéo (1mn12s) : Fêter Noël avec sa famille quand tu as le COVID





maxbren Je m'installe Inscrit le: 12/9/2015 Envois: 173 Karma: 703 Re: Comment fêter Noël avec sa famille quand tu as le COV... 6 Eux aussi ils se sont coltiné la tente que personne n'aime, heureusement qu'il y a toujours un malade pour rentrer dedans.

13 commentaires Auteur Conversation Chtinorf Je m'installe Inscrit le: 28/4/2008 Envois: 108 Re: Comment fêter Noël avec sa famille quand tu as le COV... Re: Comment fêter Noël avec sa famille quand tu as le COV... 0 et c'est qui qui va ranger la bubulle ? et se faire réinfecter et encore encore...... maxbren Je m'installe Inscrit le: 12/9/2015 Envois: 173 Karma: 703 Re: Comment fêter Noël avec sa famille quand tu as le COV... Re: Comment fêter Noël avec sa famille quand tu as le COV... 6 Eux aussi ils se sont coltiné la tente que personne n'aime, heureusement qu'il y a toujours un malade pour rentrer dedans. Remkage Je masterise ! Inscrit le: 11/5/2008 Envois: 4189 Karma: 4869 Re: Comment fêter Noël avec sa famille quand tu as le COV... Re: Comment fêter Noël avec sa famille quand tu as le COV... 2 Quand la fameuse technique du "je suis cas contact ou j'ai le covid" pour éviter le repas de famille ne marche pas! ThomGamer Je suis accro Inscrit le: 5/9/2006 Envois: 1654 Karma: 3002 Re: Comment fêter Noël avec sa famille quand tu as le COV... Re: Comment fêter Noël avec sa famille quand tu as le COV... 0 Tu peux partager le repas de Noël mais tu ne peux même pas péter et partager l'odeur de ton pet, c'est vraiment pas trop esprit de Noël tout ça ! pac75 J'aime glander ici Inscrit le: 1/1/2009 Envois: 6889 Karma: 2113 Re: Comment fêter Noël avec sa famille quand tu as le COV... Re: Comment fêter Noël avec sa famille quand tu as le COV... 0 C'est une blague ou c'est sérieux ? nakag Je suis accro Inscrit le: 30/11/2011 Envois: 721 Karma: 1669 En ligne ! Re: Comment fêter Noël avec sa famille quand tu as le COV... Re: Comment fêter Noël avec sa famille quand tu as le COV... 1 J'ai bien aimé la fin Zoltek Je m'installe Inscrit le: 17/7/2020 Envois: 316 Karma: 344 Re: Comment fêter Noël avec sa famille quand tu as le COV... Re: Comment fêter Noël avec sa famille quand tu as le COV... 0 "Tiens chérie, c'est des choux de bruxelle pour accompagner tes flageolets." Genikimori Je viens d'arriver Inscrit le: 28/12/2018 Envois: 14 Karma: 54 Re: Comment fêter Noël avec sa famille quand tu as le COV... Re: Comment fêter Noël avec sa famille quand tu as le COV... 0 c'est drôle parcque le covid ne peut pas la tuer, mais l'asphyxie si. La selection naturelle par la stupidité. yann21 Je m'installe Inscrit le: 15/7/2015 Envois: 215 Karma: 139 Re: Comment fêter Noël avec sa famille quand tu as le COV... Re: Comment fêter Noël avec sa famille quand tu as le COV... 0 c'est pour dire, même les chiens ne comprennent pas la débilité de la chose ... Crazy-13 Pelle d'or Inscrit le: 9/12/2005 Envois: 77221 Karma: 6784 Re: Comment fêter Noël avec sa famille quand tu as le COV... Re: Comment fêter Noël avec sa famille quand tu as le COV... 0 C'est encore grâce à ces fêtes de fins d'années que la Covid19 va prendre de l'ampleur... Keiwen Je masterise ! Inscrit le: 8/10/2013 Envois: 2663 Karma: 1252 Re: Comment fêter Noël avec sa famille quand tu as le COV... Re: Comment fêter Noël avec sa famille quand tu as le COV... 1 J'ai jamais compris les videos qui se répétent 74654646 fois. Anymfah Je viens d'arriver Inscrit le: 20/12/2013 Envois: 30 En ligne ! Re: Comment fêter Noël avec sa famille quand tu as le COV... Re: Comment fêter Noël avec sa famille quand tu as le COV... 0 On est d'accord que les gants et le masque ne servent à rien là ? gazeleau J'aime glander ici Inscrit le: 16/4/2018 Envois: 5181 Karma: 4168 En ligne ! Re: Comment fêter Noël avec sa famille quand tu as le COV... Re: Comment fêter Noël avec sa famille quand tu as le COV... 0

@Keiwen

C'est pour que ça fasse croire à du contenu alors qu'il n'y a que 3 secondes à voir.





@Keiwen

J'ai jamais compris les videos qui se répétent 74654646 fois.

C'est pour que ça fasse croire à du contenu alors qu'il n'y a que 3 secondes à voir.

C'est quand même triste cette pandémie. Mais je ne critiquerai jamais quelqu'un qui en ferait trop. On ne sait pas ce qui marche et ce qui ne marche pas dans toutes les mesures qu'on prend, mais quand ne sait pas trop, mieux vaut en faire plus que moins.