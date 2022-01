A propos du site : Bonne année 2022 ! 🎆

J'aime glander ici Inscrit le: 26/10/2012 Envois: 5456 Karma: 14617

Re: Bonne année 2022 ! 🎆 Re: Bonne année 2022 ! 🎆 0



Merci aux personnes positives qui donnent des votes positifs



C'est marrant mais y a plus le top 10 des membres ayant donné le plus de votes négatifs?

en même temps on sait tous que le numéro 1 est magique Bonne année!Merci aux personnes positives qui donnent des votes positifsC'est marrant mais y a plus le top 10 des membres ayant donné le plus de votes négatifs?