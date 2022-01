Je suis accro Inscrit le: 9/5/2014 Envois: 638 Karma: 727 En ligne !

Re: Un penalty interminable lors d’une séance de tirs au ... Re: Un penalty interminable lors d’une séance de tirs au ... 0 Et allez, bravo, une nouvelle mode est lancée !



Et merci d'avoir assuré question rediffusion : on aura eu droit à l'accéléré, à la vitesse réelle, au ralenti, au zoom...