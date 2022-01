Penalty interminable

Mercredi 29 décembre 2021 à Chiba, au Japon, au terme de la rencontre entre Kindai Wakayama et Ryukei Kashiwa pendant le tournoi inter-lycées de football du Japon, les deux équipes ont dû se départager avec une séance de tirs au but. L'attaquant Taguchi Soraga a alors décidé de surprendre le gardien adverse avec un penalty interminable. En effet, il lui aura fallu 38 secondes pour tirer et marquer le but. Serait-ce le penalty le plus long de l'histoire du football ?

