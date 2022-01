Vidéo : Une femme retire sa robe pour se faire un masque chez un glacier (Argentine) Posté par Skwatek

Une femme retire sa robe pour se faire un masque afin de pouvoir entrer chez un glacier à Godoy Cruz, en Argentine.





Vidéo (34s) : Une femme retire sa robe pour se faire un masque





Sur le même sujet :

Vidéo : Une femme utilise sa culotte comme masque de protection Vidéo : Le masque de nez contre le coronavirus Vidéo : Pas de masque ? Coups de matraque ! (Caméra cachée) Source : Forum Sur le même sujet : Bas Les + anciens en premier Les + récents en premier Les commentaires appartiennent à leurs auteurs. Nous ne sommes pas responsables de leur contenu. Les commentaires appartiennent à leurs auteurs. Nous ne sommes pas responsables de leur contenu. Auteur Conversation roondar Je suis accro Inscrit le: 2/7/2013 Envois: 1222 Karma: 3562 Re: Une femme retire sa robe pour se faire un masque chez... Re: Une femme retire sa robe pour se faire un masque chez... 0 Elle ne sait pas mais il existe des robes qui font les deux, c'est même très populaire dans le monde musulman:p zoneh Je suis accro Inscrit le: 26/5/2014 Envois: 1029 Karma: 3620 En ligne ! Re: Une femme retire sa robe pour se faire un masque chez... Re: Une femme retire sa robe pour se faire un masque chez... 1 Normal, sa robe n'est pas FFP2 Ceriug Je suis accro Inscrit le: 22/1/2012 Envois: 552 Karma: 712 En ligne ! Re: Une femme retire sa robe pour se faire un masque chez... Re: Une femme retire sa robe pour se faire un masque chez... 0 Le ridicule ne tue pas...? Bricci Je suis accro Inscrit le: 30/9/2019 Envois: 851 Karma: 3347 En ligne ! Re: Une femme retire sa robe pour se faire un masque chez... Re: Une femme retire sa robe pour se faire un masque chez... 1 Personnellement, j'aurais fait preuve de savoir vivre et aurais retiré ma chemise, pour qu'elle se sente moins seule ! CoNicoach Je viens d'arriver Inscrit le: 13/8/2013 Envois: 57 Re: Une femme retire sa robe pour se faire un masque chez... Re: Une femme retire sa robe pour se faire un masque chez... 0 Du coup le mec n'est plus certain de vouloir une glace ^^ Olyer Je masterise ! Inscrit le: 22/5/2015 Envois: 2105 Karma: 2306 Re: Une femme retire sa robe pour se faire un masque chez... Re: Une femme retire sa robe pour se faire un masque chez... 0 Et elle repart sans sa glace... Elle aurait pu être récompensée pour l'effort. Guy-mauve Je viens d'arriver Inscrit le: 24/3/2017 Envois: 50 Karma: 69 En ligne ! Re: Une femme retire sa robe pour se faire un masque chez... Re: Une femme retire sa robe pour se faire un masque chez... 0 Elle n'a pas froid au yeux et ça ne laisse pas l'homme de glace^^ EndymionRaul Je suis accro Inscrit le: 16/10/2019 Envois: 816 Karma: 742 En ligne ! Re: Une femme retire sa robe pour se faire un masque chez... Re: Une femme retire sa robe pour se faire un masque chez... 0 C'est désolant. On vaut mieux que ça. Haut Les + anciens en premier Les + récents en premier Les commentaires appartiennent à leurs auteurs. Nous ne sommes pas responsables de leur contenu. Les commentaires appartiennent à leurs auteurs. Nous ne sommes pas responsables de leur contenu.