Vidéo : Un spectateur chante avec la soprano Lisette Oropesa lors du Festival Verdi 2021 (Italie) Posté par THSSS

Un spectateur se lève et chante avec la soprano Lisette Oropesa pendant que celle-ci interprète « Sempre Libera », issu de la Traviata de Giuseppe Verdi, durant le Festival Verdi 2021 à Parme, en Italie.



Vidéo (1mn30s) : Un spectateur chante avec la soprano Lisette Oropesa





Sur le même sujet :

Vidéo : Un chanteur d'opéra chante pendant une craniotomie Vidéo : Une fan de Queen se fait surprendre par un break Vidéo : Alban Ivanov vs Spectateur Source : Forum Sur le même sujet : Bas Les + anciens en premier Les + récents en premier Les commentaires appartiennent à leurs auteurs. Nous ne sommes pas responsables de leur contenu. Les commentaires appartiennent à leurs auteurs. Nous ne sommes pas responsables de leur contenu. Auteur Conversation Barbatos Je masterise ! Inscrit le: 21/11/2014 Envois: 4000 Karma: 16573 En ligne ! Re: Un spectateur chante avec la soprano Lisette Oropesa ... Re: Un spectateur chante avec la soprano Lisette Oropesa ... 4 Sympa ! La petite improvisation qui fait plaisir ! Jinroh Spécial K Inscrit le: 3/12/2017 Envois: 5211 Karma: 7835 Re: Un spectateur chante avec la soprano Lisette Oropesa ... Re: Un spectateur chante avec la soprano Lisette Oropesa ... 0 Ah non hein ! Moi je voulais voir une diva qui part en colère...au lieu de ça, un moment tres sympa. Merde a la fin. ThomGamer Je suis accro Inscrit le: 5/9/2006 Envois: 1680 Karma: 3107 En ligne ! Re: Un spectateur chante avec la soprano Lisette Oropesa ... Re: Un spectateur chante avec la soprano Lisette Oropesa ... 4 C'est bon enfant, il ne l'a pas interrompu mais lui a permis d'avoir la réplique. Très bel esprit même si ça doit pas arriver souvent l'opéra ! psikopate Je suis accro Inscrit le: 3/6/2013 Envois: 608 Karma: 1363 En ligne ! Re: Un spectateur chante avec la soprano Lisette Oropesa ... Re: Un spectateur chante avec la soprano Lisette Oropesa ... 0 c'est autrement plus sympathique que du Stromae faussement improvisé Olyer Je masterise ! Inscrit le: 22/5/2015 Envois: 2133 Karma: 2361 Re: Un spectateur chante avec la soprano Lisette Oropesa ... Re: Un spectateur chante avec la soprano Lisette Oropesa ... 4 Il faut avoir confiance en son organe ... vocal ThomGamer Je suis accro Inscrit le: 5/9/2006 Envois: 1680 Karma: 3107 En ligne ! Re: Un spectateur chante avec la soprano Lisette Oropesa ... Re: Un spectateur chante avec la soprano Lisette Oropesa ... 3 @Olyer



Faut oser sortir une telle prestance en public, ce que je ne me risquerai pas à une représentation de casse-noisette. Bricci Je suis accro Inscrit le: 30/9/2019 Envois: 859 Karma: 3384 Re: Un spectateur chante avec la soprano Lisette Oropesa ... Re: Un spectateur chante avec la soprano Lisette Oropesa ... 0 Quelle classe, quel beau moment, j'aurais aimé y être ! zoneh Je suis accro Inscrit le: 26/5/2014 Envois: 1035 Karma: 3645 En ligne ! Re: Un spectateur chante avec la soprano Lisette Oropesa ... Re: Un spectateur chante avec la soprano Lisette Oropesa ... 2

Autre point de vue: on se rend compte que c'est un chanteur déguisé en arbre qui chante en Allemand!!! Autre point de vue: on se rend compte que c'est un chanteur déguisé en arbre qui chante en Allemand!!! CrazyCow Kodak Inscrit le: 29/7/2008 Envois: 16235 Karma: 22689 En ligne ! Re: Un spectateur chante avec la soprano Lisette Oropesa ... Re: Un spectateur chante avec la soprano Lisette Oropesa ... 2 Et bravo à lui ! C’est loin d’être simple de chanter sa partie sans aucun échauffement avant et d’y aller sans hésiter.





Je me permets de compléter avec la vidéo de @Remkage posté dans le forum, pour avoir la réaction du pianiste et de la salle :



C’est beauEt bravo à lui ! C’est loin d’être simple de chanter sa partie sans aucun échauffement avant et d’y aller sans hésiter.Je me permets de compléter avec la vidéo de @posté dans le forum, pour avoir la réaction du pianiste et de la salle : Fanta59 Je m'installe Inscrit le: 23/9/2012 Envois: 181 Karma: 348 Re: Un spectateur chante avec la soprano Lisette Oropesa ... Re: Un spectateur chante avec la soprano Lisette Oropesa ... 0 Quand on a vu cela, ma femme et moi même avons tout de suite demander au majordome de nous ramener à notre voiturier ! Nous avons pu rattraper cette calomnie en nous sustentant dans un gastronomique avec un Millésimes du châteaux Margaux Barbatos Je masterise ! Inscrit le: 21/11/2014 Envois: 4000 Karma: 16573 En ligne ! Re: Un spectateur chante avec la soprano Lisette Oropesa ... Re: Un spectateur chante avec la soprano Lisette Oropesa ... 0 @CrazyCow Sympa de voir la réaction, non seulement du pianiste, mais de la salle. Globalement tout le monde a l'air d'apprécier, donc c'est cool. Certains ont dû penser que c'était prévu... CrazyCow Kodak Inscrit le: 29/7/2008 Envois: 16235 Karma: 22689 En ligne ! Re: Un spectateur chante avec la soprano Lisette Oropesa ... Re: Un spectateur chante avec la soprano Lisette Oropesa ... 0 Barbatos Oui Dans un cas comme ça, je pense pas qu’il y ait de personnes dans le public qui trouvent ça irrespectueux. Comme c’est un rappel (le 4ème !), c’est un peu "improvisé" donc il manque complètement la voix de ténor. Si la pièce faisait partie de son programme, il y aurait eu un chanteur avec elle logiquement. OuiDans un cas comme ça, je pense pas qu’il y ait de personnes dans le public qui trouvent ça irrespectueux. Comme c’est un rappel (le 4ème !), c’est un peu "improvisé" donc il manque complètement la voix de ténor. Si la pièce faisait partie de son programme, il y aurait eu un chanteur avec elle logiquement. Haut Les + anciens en premier Les + récents en premier Les commentaires appartiennent à leurs auteurs. Nous ne sommes pas responsables de leur contenu. Les commentaires appartiennent à leurs auteurs. Nous ne sommes pas responsables de leur contenu.