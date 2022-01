Un spectateur chante avec la soprano Lisette Oropesa

Vous aimez le site, affichez les pubs :) Code embed

Jeudi 07 octobre 2021, à l'occasion du festival d'art lyrique Festival Verdi à Parme, en Italie, la soprano américano-cubaine Lisette Oropesa a donné une représentation intitulée « In salotto con Verdi » dans la salle du Teatro Regio. Lors de son rappel, la chanteuse lyrique a interprété « Sempre Libera », issu de la Traviata de Giuseppe Verdi, accompagnée par Francesco Izzo au piano. Soudain, un spectateur s'est levé pour donner la réplique à Lisette Oropesa en chantant la partie d’Alfredo clamant son amour à Violette. Il s'agissait d'un jeune étudiant chinois, Liu Jianwei, ténor et diplômé du conservatoire de musique Giuseppe Nicolini di Piacenza. Cette intervention a surpris le public du Teatro Regio et semble avoir beaucoup ému Lisette Oropesa. Liu Jianwei affirme avoir déjà appris cet opéra par le passé et s’est laissé emporter en voulant aider son idole. À la fin du concert, il s’est excusé auprès de Lisette Oropesa pour l’avoir surprise pendant sa performance artistique. Finalement, la soprano a pris des photos et donné un autographe au jeune étudiant, en le remerciant une énième fois.

chanter opera oropesa spectateur tenor traviata