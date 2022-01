Vidéo : 1982 : Les souvenirs d'un cambrioleur gouailleur (Archive INA) Posté par Skwatek

En 1982, un cambrioleur à la retraite raconte quelques anecdotes sur sa vie mouvementée.





Vidéo (12mn22s) : Les souvenirs d'un cambrioleur gouailleur (1982)





Sur le même sujet :

Vidéo : Utiliser indéfiniment son jeton de téléphone en 1977 Vidéo : Canicule, quand la télé conseillait de boire 1,5 litre de bière Vidéo : L'inconnu du photomaton (1989) Source : Forum Sur le même sujet : Bas Les + anciens en premier Les + récents en premier Les commentaires appartiennent à leurs auteurs. Nous ne sommes pas responsables de leur contenu. Les commentaires appartiennent à leurs auteurs. Nous ne sommes pas responsables de leur contenu. Auteur Conversation jay780101 Je m'installe Inscrit le: 17/12/2020 Envois: 147 Karma: 60 Re: 1982 : Les souvenirs d'un cambrioleur gouailleur... Re: 1982 : Les souvenirs d'un cambrioleur gouailleur... 0

Il n'y a que les gens biens qui doutent et pleurent sur leur sort. On a beau être une bonne pourriture, quand on s'accepte tel quel, on est heureuxIl n'y a que les gens biens qui doutent et pleurent sur leur sort. Schau Je suis accro Inscrit le: 2/7/2013 Envois: 1607 Karma: 1718 Re: 1982 : Les souvenirs d'un cambrioleur gouailleur... Re: 1982 : Les souvenirs d'un cambrioleur gouailleur... 0 Il veut prendre sa revanche sur la société.... ah... Plutôt que de l'enfermer en prison, ça aurait été une bonne idée de l'envoyer dans le grand nord, ou la jungle, tout seul, sans barreau. Revenu vivant, il aurait probablement compris l'intérêt de vivre en société. Claudy Je m'installe Inscrit le: 4/11/2016 Envois: 205 Karma: 373 Re: 1982 : Les souvenirs d'un cambrioleur gouailleur... Re: 1982 : Les souvenirs d'un cambrioleur gouailleur... 0 Olyer Je masterise ! Inscrit le: 22/5/2015 Envois: 2170 Karma: 2395 En ligne ! Re: 1982 : Les souvenirs d'un cambrioleur gouailleur... Re: 1982 : Les souvenirs d'un cambrioleur gouailleur... 0



Moi je comprends surtout que les "grands" voleurs n'aiment pas être volés... "La société n'aime pas les voleurs [...], bah moi, je n'aime pas la société"Moi je comprends surtout que les "grands" voleurs n'aiment pas être volés... gnarf2 Je m'installe Inscrit le: 11/4/2019 Envois: 438 Karma: 970 En ligne ! Re: 1982 : Les souvenirs d'un cambrioleur gouailleur... Re: 1982 : Les souvenirs d'un cambrioleur gouailleur... 0 J'aime pas trop les gens qui se victimisent. Parfois ils ont raison, mais sa démarche à lui....prendre un truc dégueulasse comme ce gamin mort de maltraitance sans que l'assistance publique s'en aperçoive, et en conclure que toute la société est à jeter.

Le mot "société" a bon dos....sa qualité va et vient selon sur qui on tombe, il y a des salauds et des personnes exemplaires aussi.

Et puis sa jubilation quand un avion s'écrase.... ça ose tout. Haut Les + anciens en premier Les + récents en premier Les commentaires appartiennent à leurs auteurs. Nous ne sommes pas responsables de leur contenu. Les commentaires appartiennent à leurs auteurs. Nous ne sommes pas responsables de leur contenu.