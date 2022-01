Les souvenirs d'un cambrioleur gouailleur (1982)

Lecteur : Koreus YouTube Défaut - Vous aimez le site, affichez les pubs :) Code embed

Un cambrioleur à la retraite raconte quelques anecdotes sur sa vie mouvementée. Il a 54 ans et a passé plus de la moitié de sa vie en prison. Il raconte sa haine de la société, sa conception de la vie, sa solitude et son amour des chats. Un épisode de l'émission « Moi je » diffusée le 17 novembre 1982 sur Antenne 2.

1982 anecdote archive cambrioleur ina souvenir