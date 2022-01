Vidéo : Quand tu aides accidentellement l'adversaire dans un jeu de voiture Posté par DoubleZ

Un joueur de Forza Horizon 5 a été victime d'une injustice au moment de franchir la ligne d'arrivée.



Vidéo (13s) : Injustice dans Forza Horizon 5





Vidéo : Recharger des objets en mode jeu vidéo Vidéo : Ride 4, un jeu de moto super réaliste sur PS5 Source : Forum Sur le même sujet : Bas Les + anciens en premier Les + récents en premier Les commentaires appartiennent à leurs auteurs. Nous ne sommes pas responsables de leur contenu. Les commentaires appartiennent à leurs auteurs. Nous ne sommes pas responsables de leur contenu. Auteur Conversation Kratos2077 Je suis accro Inscrit le: 13/1/2021 Envois: 630 Karma: 238 Re: Quand tu aides accidentellement l'adversaire dan... Re: Quand tu aides accidentellement l'adversaire dan... 0



(Aucune idée de la faisabilité de ma remarque stupide) Hahaha si ça avait été un bon joueur, il aurait franchit la ligne en marche arrière(Aucune idée de la faisabilité de ma remarque stupide) Kwisatz Je m'installe Inscrit le: 12/2/2021 Envois: 338 Karma: 1283 Re: Quand tu aides accidentellement l'adversaire dan... Re: Quand tu aides accidentellement l'adversaire dan... 0 Et ils eurent pleins de petits Evoques et finir leurs jours ensemble; tout est bien qui fini bien roondar Je suis accro Inscrit le: 2/7/2013 Envois: 1230 Karma: 3588 En ligne ! Re: Quand tu aides accidentellement l'adversaire dan... Re: Quand tu aides accidentellement l'adversaire dan... 0 Sur le radar, le 2e a l'air de le rattraper dans les airs, il aurait sans doute eu plus de vitesse sur les derniers mètres...

Donc perso je ne saurais pas dire lequel allait franchir la ligne en tête sans ce "coup du sort".

