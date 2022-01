Vidéo : L'impressionnante sortie de route du pilote Adrien Fourmaux au Monte-Carlo 2022 Posté par THSSS

L'impressionnante sortie de route du pilote Adrien Fourmaux et son copilote Alexandre Coria durant le rallye Monte-Carlo 2022.



Vidéo (12s) : Sortie de route d'Adrien Fourmaux au Monte-Carlo 2022





Un grand bravo à la cellule pour son travail exceptionnel!



Un grand bravo à la cellule pour son travail exceptionnel!



Un grand bravo à la cellule pour son travail exceptionnel!
PS : A part ça Koreus ne supporte pas les url d'images en webp ni leur upload, une petite mise à jour serait bienvenue



Sinon, super impressionnante cette sortie de route !



Sinon, super impressionnante cette sortie de route !
Concernant la cellule, bravo aux ingénieurs qui l'ont conçus : semble efficace.
Le pilote a au moins eu l'amabilité de ne pas abîmer la barrière de sécurité.
Merci à lui !

Merci à lui ! gnarf2 Je m'installe Inscrit le: 11/4/2019 Envois: 448 Karma: 1001 Re: L'impressionnante sortie de route du pilote Adri... Re: L'impressionnante sortie de route du pilote Adri... 0 A vous autres, hommes faibles et merveilleux

On dis que... Après le rallye il a eu obtenu sa licence de vol.
mdr le "c'était qui ça ?" sorti tout tranquillement à la fin x)







