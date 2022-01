Sortie de route d'Adrien Fourmaux au Monte-Carlo 2022

Vendredi 21 janvier 2022 durant le rallye Monte-Carlo, le pilote Adrien Fourmaux et son copilote Alexandre Coria ont fait une impressionnante sortie de route dans un virage, leur Ford Puma s'envolant dans les airs avant de finir sa course plusieurs mètres en contrebas. Heureusement, le duo n'a pas été gravement blessé. « La nouvelle cellule a vraiment bien fonctionné. On est indemne tous les deux même si j'ai une petite douleur à la jambe », a déclaré le pilote un peu plus tard en faisant référence aux nouvelles normes de sécurité imposées dans les voitures du Championnat du monde des rallyes.

