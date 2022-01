Vidéo : La magie d'internet Posté par Le_Relou

La musique Careless Whisper de George Michael jouée par une balle qui roule. La magie d'internet.



Vidéo (20s) : Careless Whisper jouée par une balle qui roule





LeFreund J'aime glander ici Inscrit le: 26/10/2012 Envois: 5531 Karma: 14883 Re: La magie d'internet 1 il me semblait que c'était interdit par le règlement! _hans Je m'installe Inscrit le: 19/6/2017 Envois: 177 Karma: 1028 Re: La magie d'internet 0 On est lundi & déjà trop d'Internet. Barbatos Je masterise ! Inscrit le: 21/11/2014 Envois: 4011 Karma: 16680 Re: La magie d'internet 5 Ça serait mieux si la chanson était réellement jouée par les poulets... DoubleZ Je masterise ! Inscrit le: 22/4/2006 Envois: 3913 Karma: 1069 Re: La magie d'internet 2 Vous savez ce que je trouve étonnant ? Le Rick Roll existe depuis mars 2007 ce qui fait que ça fait presque 15 ans que ça continue de tourner ! CrazyCow Kodak Inscrit le: 29/7/2008 Envois: 16304 Karma: 22907 Re: La magie d'internet 2 Il n'y a que moi qui ai l'impression que c'est une animation 3D ? Wiliwilliam La loi c'est moi Inscrit le: 7/4/2012 Envois: 33170 Karma: 11120 En ligne ! Re: La magie d'internet 0

@LeFreund

il me semblait que c'était interdit par le règlement!



@LeFreund

il me semblait que c'était interdit par le règlement!

Un trou dans l'espace-temps sûrement! Je te laisse envoyer une lettre de plainte au modérateur responsable: @DrStrange.