Careless Whisper jouée par une balle qui roule

La musique Careless Whisper de George Michael jouée par une balle qui roule. La magie d'internet. SPOILER : La balle pousse une boule de bowling qui roule sur des poulets en plastique et qui nous Rick Rolled en jouant la musique Never Gonna Give You Up de Rick Astley Afficher le spoil

balle boule bowling musique plastique poulet rick roll