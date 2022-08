« Never Gonna Give You Up » avec des velociraptors

Seth et Hashi de la chaine YouTube Red Giant qui proposent des astuces, des tutos et des outils pour créer des effets spéciaux, possèdent également le compte twitter « But With Raptors » où ils s'amusent à rajouter des velociraptors dans des scènes ou vidéos connues. Ici, c'est le clip « Never Gonna Give You Up » de Rick Astley où le chanteur a été remplacé par un raptor.

clip dinosaure musique rick roll velociraptor