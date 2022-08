Vidéo : Le clip « Never Gonna Give You Up » de Rick Astley avec un velociraptors Posté par LeFreund

Le clip « Never Gonna Give You Up » avec un vélociraptor à la place de Rick Astley. Est-ce que cela compte comme un Rick Roll ?



Vidéo (26s) : « Never Gonna Give You Up » avec des velociraptors





Ludo44 Je suis accro Inscrit le: 23/10/2007 Envois: 1961 Karma: 641 Re: Le clip « Never Gonna Give You Up » de Rick Astley av... Re: Le clip « Never Gonna Give You Up » de Rick Astley av... 1 C'est très con, mais j'ai souri quand même Tifux Je viens d'arriver Inscrit le: 6/5/2022 Envois: 33 Re: Le clip « Never Gonna Give You Up » de Rick Astley av... Re: Le clip « Never Gonna Give You Up » de Rick Astley av... 0 Padma Je masterise ! Inscrit le: 25/12/2015 Envois: 2179 Karma: 3806 Re: Le clip « Never Gonna Give You Up » de Rick Astley av... Re: Le clip « Never Gonna Give You Up » de Rick Astley av... 0 Velorickrollaptor ? Vassili44 Je suis accro Inscrit le: 6/8/2020 Envois: 1330 Karma: 1720 Re: Le clip « Never Gonna Give You Up » de Rick Astley av... Re: Le clip « Never Gonna Give You Up » de Rick Astley av... 0 Même la banderole. Bukowski Je m'installe Inscrit le: 12/7/2021 Envois: 226 Karma: 486 Re: Le clip « Never Gonna Give You Up » de Rick Astley av... Re: Le clip « Never Gonna Give You Up » de Rick Astley av... 0 C'est grâce à vos conneries que mes royalties continuent de tomber après 35 ans.



S: Rick Astley.



Crazy-13 Pelle d'or Inscrit le: 9/12/2005 Envois: 79277 Karma: 7199 Re: Le clip « Never Gonna Give You Up » de Rick Astley av... Re: Le clip « Never Gonna Give You Up » de Rick Astley av... 0 Comment fait-il pour ne pas renverser son micro avec sa longue gueule?