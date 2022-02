Vidéo : Quand une clarinettiste possède 3 poumons Posté par Jinroh

Quand une clarinettiste possède 3 poumons pour tenir la note.



Vidéo (1mn3s) : Quand tu possèdes 3 poumons





Auteur Conversation LeFreund Re: Quand une clarinettiste possède 3 poumons Hahaha j'ai cru que le mec allait réellement la frapper pour la rebooter! Jay_Padami Re: Quand une clarinettiste possède 3 poumons Technique de la respiration circulaire ? TiTan91 Re: Quand une clarinettiste possède 3 poumons faut dire qu'il y a de la place.....



(pardon) Lindien Re: Quand une clarinettiste possède 3 poumons J'adore ces petits jeux de scènes entre musicos ALRIK Re: Quand une clarinettiste possède 3 poumons Elle est dispo pour gonfler les ballons à la fête de l'école ???? Ceriug Re: Quand une clarinettiste possède 3 poumons

Elle est dispo pour gonfler les ballons à la fête de l'école ???? Ceriug Je suis accro Inscrit le: 22/1/2012 Envois: 561 Karma: 753 Re: Quand une clarinettiste possède 3 poumons Re: Quand une clarinettiste possède 3 poumons 0 @LeFreund

"Bruh she glitchin' " xD Tempo123 Je m'installe Inscrit le: 7/9/2020 Envois: 114 Karma: 529 Re: Quand une clarinettiste possède 3 poumons Re: Quand une clarinettiste possède 3 poumons 1 Une clarinette avec 3 poumons, c'est une cornemuse quoi! GrooveGang Je m'installe Inscrit le: 8/10/2014 Envois: 464 Karma: 944 En ligne ! Re: Quand une clarinettiste possède 3 poumons Re: Quand une clarinettiste possède 3 poumons 0 Jay_Padami Je pense que ca doit au moins s'en rapprocher ! Ou alors peut être qu'il commence sa note en inspirant et la termine en expirant, en travaillant le flux d'air ca doit passer ( je raconte peut être de la ****, je sais pas s'il est possible de sortir un note en inspirant sur une clarinette) Je pense que ca doit au moins s'en rapprocher ! Ou alors peut être qu'il commence sa note en inspirant et la termine en expirant, en travaillant le flux d'air ca doit passer( je raconte peut être de la ****, je sais pas s'il est possible de sortir un note en inspirant sur une clarinette) Koreame Je masterise ! Inscrit le: 9/12/2012 Envois: 2283 Karma: 2417 En ligne ! Re: Quand une clarinettiste possède 3 poumons Re: Quand une clarinettiste possède 3 poumons 0 foies . J'ai mieux. J'ai regardé la vidéo plus de 3 Haut Les + anciens en premier Les + récents en premier Les commentaires appartiennent à leurs auteurs. Nous ne sommes pas responsables de leur contenu. Les commentaires appartiennent à leurs auteurs. Nous ne sommes pas responsables de leur contenu.