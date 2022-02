Quand tu possèdes 3 poumons

L'impressionnante performance de la clarinettiste américaine Doreen Ketchens à La Nouvelle-Orléans qui est capable de tenir une note pendant de longues secondes sur la musique « When the Saints Go Marching In ».

clarinette clarinettiste jazz ketchens souffle