Vidéo : Une collision frontale entre une voiture et un cycliste à contresens (Angleterre) Posté par Olyer

Une collision frontale entre une voiture et un cycliste qui roule à contresens sur une petite route sinueuse à sens unique en Angleterre.



Vidéo (30s) : Collision frontale entre une voiture et un cycliste





Sur le même sujet :

Vidéo : 7 cyclistes, 1 virage verglacé Vidéo : Cycliste imprudent vs Camion dans un tunnel Vidéo : Chute du cycliste Joaquim Rodriguez Source : Forum Sur le même sujet : Bas Les + anciens en premier Les + récents en premier Les commentaires appartiennent à leurs auteurs. Nous ne sommes pas responsables de leur contenu. Les commentaires appartiennent à leurs auteurs. Nous ne sommes pas responsables de leur contenu. Auteur Conversation kpouer Je masterise ! Inscrit le: 21/12/2006 Envois: 2411 Karma: 5136 En ligne ! Re: Une collision frontale entre une voiture et un cyclis... Re: Une collision frontale entre une voiture et un cyclis... 0



Mouais ca ne commençait pas bien. 2 cyclistes, 1 gars à pied et une voiture...Mouais ca ne commençait pas bien. Bricci Je suis accro Inscrit le: 30/9/2019 Envois: 880 Karma: 3476 Re: Une collision frontale entre une voiture et un cyclis... Re: Une collision frontale entre une voiture et un cyclis... 2 TomBombFR Je masterise ! Inscrit le: 21/11/2014 Envois: 4023 Karma: 16744 Re: Une collision frontale entre une voiture et un cyclis... Re: Une collision frontale entre une voiture et un cyclis... 0 Par chance, le cycliste n'a souffert d'aucune fracture et a pu sortir de l'hôpital 6 heures plus tard.



C'est con à dire, mais si l'accident avait eu lieu à plus faible vitesse, le cycliste s'en serait peut-être sorti moins bien, car on dirait que finalement, la vitesse aidant, il a surtout survolé la voiture plutôt que de s'encastrer dedans.



En tout cas, OK le cycliste n'avait visiblement pas le droit d'être là, mais le monsieur en voiture roule quand même un peu vite, là. Citation :C'est con à dire, mais si l'accident avait eu lieu à plus faible vitesse, le cycliste s'en serait peut-être sorti moins bien, car on dirait que finalement, la vitesse aidant, il a surtout survolé la voiture plutôt que de s'encastrer dedans.En tout cas, OK le cycliste n'avait visiblement pas le droit d'être là, mais le monsieur en voiture roule quand même un peu vite, là. Kwisatz Je m'installe Inscrit le: 12/2/2021 Envois: 364 Karma: 1370 En ligne ! Re: Une collision frontale entre une voiture et un cyclis... Re: Une collision frontale entre une voiture et un cyclis... 0

@TomBombFR

Citation : Par chance, le cycliste n'a souffert d'aucune fracture et a pu sortir de l'hôpital 6 heures plus tard.



C'est con à dire, mais si l'accident avait eu lieu à plus faible vitesse, le cycliste s'en serait peut-être sorti moins bien, car on dirait que finalement, la vitesse aidant, il a surtout survolé la voiture plutôt que de s'encastrer dedans.



En tout cas, OK le cycliste n'avait visiblement pas le droit d'être là, mais le monsieur en voiture roule quand même un peu vite, là.



Heyyy ma chère Simone, top aux "experts koreusiens" Citation :Heyyy ma chère Simone, top aux "experts koreusiens" Tophus Je suis accro Inscrit le: 1/3/2012 Envois: 702 Karma: 478 Re: Une collision frontale entre une voiture et un cyclis... Re: Une collision frontale entre une voiture et un cyclis... 1 TomBombFR Si il roulait vraiment a 50km/h c'est pas si déconnant pour une route censé etre a sens unique.



EDIT : ouais en fait j'avais mal compris je pensais que c'était une route réservée aux voitures. Visiblement non. Du coup ca change un peu. Un piéton dans le virage et hop plus de piéton Si il roulait vraiment a 50km/h c'est pas si déconnant pour une route censé etre a sens unique.EDIT : ouais en fait j'avais mal compris je pensais que c'était une route réservée aux voitures. Visiblement non. Du coup ca change un peu. Un piéton dans le virage et hop plus de piéton Wiiip Je suis accro Inscrit le: 31/7/2007 Envois: 806 Karma: 1502 Re: Une collision frontale entre une voiture et un cyclis... Re: Une collision frontale entre une voiture et un cyclis... 1 J'ai essayé sans le son, ca revient au même :

la voiture aussi roule exagérément vite TomBombFR Je masterise ! Inscrit le: 21/11/2014 Envois: 4023 Karma: 16744 Re: Une collision frontale entre une voiture et un cyclis... Re: Une collision frontale entre une voiture et un cyclis... 0 @Tophus Ça a pas l'air d'être beaucoup 50km, mais sur une petite route comme ça...



@Kwisatz Je ne suis pas un expert, mais le père d'un pote a été dans une collision frontale à vélo. En face, c¡était deux cons à scooter qui roulaient sûrement moins vite que cette Mazda. Pour autant, le papa á vélo, il en est mort, de la collision. Donc, je réitère : ce cycliste a eu du bol. -MaDJiK- Je masterise ! Inscrit le: 9/11/2014 Envois: 4098 Karma: 1619 Re: Une collision frontale entre une voiture et un cyclis... Re: Une collision frontale entre une voiture et un cyclis... 0 qui ont retrouvé l'endroit en vue satellite et estimé la vitesse des 2 véhicules avec la distance parcourue pendant la vidéo. Suivez le lien "Source: forum", y'a des membres avec trop de temps librequi ont retrouvé l'endroit en vue satellite et estimé la vitesse des 2 véhicules avec la distance parcourue pendant la vidéo. nakag Je suis accro Inscrit le: 30/11/2011 Envois: 735 Karma: 1691 Re: Une collision frontale entre une voiture et un cyclis... Re: Une collision frontale entre une voiture et un cyclis... 1 @Bricci Ca n'a rien avoir avec la vidéo pour le coup puisqu'ils se suivent tous à droite.

Et pour info, rouler à deux de front et occuper l'espace d'une voie est parfaitement autorisé sur nos routes.

Mais monter à 60 en avec un mazda sans réfléchir au danger c'est intelligent. Si c'était pas le cycliste c'était les deux randonneurs..

Bien content qu'il ait son pare brise explosé et que le cycliste n'ait rien, karma. Mytrax Je m'installe Inscrit le: 17/5/2013 Envois: 221 Karma: 251 En ligne ! Re: Une collision frontale entre une voiture et un cyclis... Re: Une collision frontale entre une voiture et un cyclis... 1 @Bricci Si on serre à droite à fond, les voitures nous frôle sans respecter les 1m de distances de dépassements, donc on roule au milieu.



C'est pas pour faire chier, mais quand tu t'es déjà prit 1 rétros tu cherche à éviter cette situation de nouveau ... kpouer Je masterise ! Inscrit le: 21/12/2006 Envois: 2411 Karma: 5136 En ligne ! Re: Une collision frontale entre une voiture et un cyclis... Re: Une collision frontale entre une voiture et un cyclis... 0

@nakag

@Bricci Ca n'a rien avoir avec la vidéo pour le coup puisqu'ils se suivent tous à droite.

Et pour info, rouler à deux de front et occuper l'espace d'une voie est parfaitement autorisé sur nos routes.

Mais monter à 60 en avec un mazda sans réfléchir au danger c'est intelligent. Si c'était pas le cycliste c'était les deux randonneurs..

Bien content qu'il ait son pare brise explosé et que le cycliste n'ait rien, karma.





- Primo : c'est autorisé, certes, mais les cyclistes doivent se remettent en file indienne si une voiture arrive. Faut arrêter de faire passer le message du cycliste roi sur la route. Sur une route à 80/90 km/h se mettre à deux, sans être en file indienne, et rouler à 30km/h c'est se mettre en danger !

Cycliste intelligent : route partagé. Cycliste limité du Bulbe fait tout pour emmerder la voiture.



- Secondo : quand un cycliste prend une route à contre sens... Faut reconnaitre qu'il est en tord ! Surtout quand il (cycliste 65 Km/h) va plus vite que la voiture (50km/h) !

C'est fou de lire un tel degré de mauvaise foi ! Citation :- Primo : c'est autorisé, certes, mais les cyclistes doivent se remettent en file indienne si une voiture arrive. Faut arrêter de faire passer le message du cycliste roi sur la route. Sur une route à 80/90 km/h se mettre à deux, sans être en file indienne, et rouler à 30km/h c'est se mettre en danger !Cycliste intelligent : route partagé. Cycliste limité du Bulbe fait tout pour emmerder la voiture.- Secondo : quand un cycliste prend une route à contre sens... Faut reconnaitre qu'il est en tord ! Surtout quand il (cycliste 65 Km/h) va plus vite que la voiture (50km/h) !C'est fou de lire un tel degré de mauvaise foi ! Haut Les + anciens en premier Les + récents en premier Les commentaires appartiennent à leurs auteurs. Nous ne sommes pas responsables de leur contenu. Les commentaires appartiennent à leurs auteurs. Nous ne sommes pas responsables de leur contenu.