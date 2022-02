Collision frontale entre une voiture et un cycliste

Jeudi 22 avril 2021 en Angleterre, une collision frontale entre une Mazda MX5 et un cycliste qui roulait à contresens sur une petite route sinueuse à sens unique reliant « Goyt Valley » à « Cat and Fiddle », l'une des routes les plus dangereuses du Royaume-Uni. Le cycliste a dépassé 2 panneaux d'interdiction d'accès mais a tout de même poursuivi sa descente. La voiture roulait à environ 50 km/h dans le virage tandis que la vitesse du cycliste est estimée à 65 km/h. Le cycliste s'est levé immédiatement après le choc et a fait le tour de la voiture avant de s'asseoir au bord de la route. Le conducteur de la Mazda a appelé une ambulance en raison de la douleur ressentie au bas du dos par le cycliste et de sa confusion peu de temps après. Par chance, le cycliste n'a souffert d'aucune fracture et a pu sortir de l'hôpital 6 heures plus tard.

collision contresens cycliste voiture