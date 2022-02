Vidéo : Méfiez-vous des serveuses qui ne savent pas compter Posté par LeFreund

Dans un bar en Indonésie , un streamer paie ses consommations à une serveuse qui ne sait pas compter.



Vidéo (1mn35s) : Un streamer se fait arnaquer par une fausse serveuse





Sur le même sujet :

Source : Forum Sur le même sujet : Bas Les + anciens en premier Les + récents en premier Les commentaires appartiennent à leurs auteurs. Nous ne sommes pas responsables de leur contenu. Les commentaires appartiennent à leurs auteurs. Nous ne sommes pas responsables de leur contenu. Auteur Conversation LeFreund Spécial K Inscrit le: 26/10/2012 Envois: 5586 Karma: 15108 Re: Méfiez-vous des serveuses qui ne savent pas compter Re: Méfiez-vous des serveuses qui ne savent pas compter 0 Plus c'est gros, mieux ça passe! Tempo123 Je m'installe Inscrit le: 7/9/2020 Envois: 123 Karma: 540 Re: Méfiez-vous des serveuses qui ne savent pas compter Re: Méfiez-vous des serveuses qui ne savent pas compter 0 Ce que je vois dans la vidéo :

- un mec qui boit seul

- face à un stream

- loin de chez lui je présume

- qui se fait arnaquer

- mate plusieurs fois les seins de la femme

- A l'air vraiment fatigué Kwisatz Je m'installe Inscrit le: 12/2/2021 Envois: 368 Karma: 1418 Re: Méfiez-vous des serveuses qui ne savent pas compter Re: Méfiez-vous des serveuses qui ne savent pas compter 0



Simon approve this video Bricci Je suis accro Inscrit le: 30/9/2019 Envois: 892 Karma: 3498 En ligne ! Re: Méfiez-vous des serveuses qui ne savent pas compter Re: Méfiez-vous des serveuses qui ne savent pas compter 0 Fake waitress...



Il parait qu'il existe aussi des vidéos nommées "Fake taxi" où des personnes se font aussi bai...ARNAQUER DANS UN TAXI !



C'est un ami qui me l'a dit... Haut Les + anciens en premier Les + récents en premier Les commentaires appartiennent à leurs auteurs. Nous ne sommes pas responsables de leur contenu. Les commentaires appartiennent à leurs auteurs. Nous ne sommes pas responsables de leur contenu.