Un streamer se fait arnaquer par une fausse serveuse

Vous aimez le site, affichez les pubs :) Code embed

Dans un bar en Indonésie , le streamer Jesse « TheRealShookon3 » Latham paie ses consommations à une serveuse qui ne sait pas compter. Une femme s'approche de lui pour lui demander s'il souhaite prendre un autre verre et pour lui proposer de régler tout de suite. Mais le prix qu'elle indique ne va pas. Le streamer la corrige, paie l'addition et cela aurait pu en rester là. Mais quelques minutes plus tard, l'homme comprend qu'il s'est fait arnaquer par une fausse serveuse.

arnaque bar indonesie serveuse streamer