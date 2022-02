Vidéo : Le reporter polyglotte Philip Crowther parle 6 langues Posté par Yazguen

Depuis Kiev, en Ukraine, pour l'agence de presse américaine Associated Press, le reporter polyglotte Philip Crowther parle 6 langues : l’anglais, le luxembourgeois, le portugais, l’espagnol, le français et l’allemand.



Vidéo (59s) : Le reporter polyglotte Philip Crowther





mawt1 J'aime glander ici Inscrit le: 17/2/2008 Envois: 6443 Karma: 2205 En ligne ! Re: Le reporter polyglotte Philip Crowther parle 6 langues Re: Le reporter polyglotte Philip Crowther parle 6 langues 2 Impressionnant.. J'étais pas sûr si les accents sont bons mais à entendre son français il semble que oui! LeFreund Spécial K Inscrit le: 26/10/2012 Envois: 5601 Karma: 15196 Re: Le reporter polyglotte Philip Crowther parle 6 langues Re: Le reporter polyglotte Philip Crowther parle 6 langues 1 Wow he rocks!

Eh il gère!

guau, él mola!

wow hien rockt!

uau ele arrasa!

Wow er rockt! dylsexique Je masterise ! Inscrit le: 18/3/2014 Envois: 2004 Karma: 7399 En ligne ! Re: Le reporter polyglotte Philip Crowther parle 6 langues Re: Le reporter polyglotte Philip Crowther parle 6 langues 6 Rien de fou. Beaucoup de politiciens parlent aussi 6 langues :



Langue de bois, langue au chat, langue de vipère, langue qui fourche, Jack Lang, Langborghini garée en Suisse Padma Je masterise ! Inscrit le: 25/12/2015 Envois: 2109 Karma: 3642 Re: Le reporter polyglotte Philip Crowther parle 6 langues Re: Le reporter polyglotte Philip Crowther parle 6 langues 1 Du coup, la Russie va attaquer 7 fois ? johnmacjohn Levis Inscrit le: 5/6/2016 Envois: 501 Karma: 681 Re: Le reporter polyglotte Philip Crowther parle 6 langues Re: Le reporter polyglotte Philip Crowther parle 6 langues 4 Chez nous on dit qu'une personne qui parle

2 langues, elle est bilingue.

3 Langues, elle est trilingue

1 Langue, est française.



Roh... humour.... jay780101 Je m'installe Inscrit le: 17/12/2020 Envois: 161 Karma: 61 Re: Le reporter polyglotte Philip Crowther parle 6 langues Re: Le reporter polyglotte Philip Crowther parle 6 langues 0 Comment dire implicitement que tu travailles pour la CIA sous couvert de journalisme clazziquai85 Je m'installe Inscrit le: 5/3/2015 Envois: 167 Karma: 263 Re: Le reporter polyglotte Philip Crowther parle 6 langues Re: Le reporter polyglotte Philip Crowther parle 6 langues 0

Je suis également polyglotte et j'en fais pas tout un fromage: TheDarkgg Je m'installe Inscrit le: 3/12/2015 Envois: 356 Karma: 231 Re: Le reporter polyglotte Philip Crowther parle 6 langues Re: Le reporter polyglotte Philip Crowther parle 6 langues 1 clazziquai85 C'est la luette pas la glotte.



Mais bien essayé ! C'est la luette pas la glotte.Mais bien essayé ! thechopeur Je m'installe Inscrit le: 26/4/2011 Envois: 164 Karma: 395 Re: Le reporter polyglotte Philip Crowther parle 6 langues Re: Le reporter polyglotte Philip Crowther parle 6 langues 0 "Depuis Kiev, en Ukraine..."



Il ferais mieux d'apprendre le russe alors !