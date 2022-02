Le reporter polyglotte Philip Crowther

Lecteur : Koreus Twitter Défaut - Vous aimez le site, affichez les pubs :) Code embed

En duplex depuis Kiev, capitale de Ukraine, pour l'agence de presse américaine Associated Press durant la crise diplomatique entre l’Ukraine et la Russie, le reporter polyglotte anglo-germano-luxembourgeois Philip Crowther parle 6 langues : l’anglais, le luxembourgeois, le portugais, l’espagnol, le français et l’allemand.

crowther journaliste langue polyglotte reporter