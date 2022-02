Vidéo : Un char russe écrase une voiture circulant sur une route au nord de Kiev (Ukraine) Posté par Skwatek

Un char russe écrase une voiture circulant sur une route au nord de Kiev, en Ukraine. Par chance, le conducteur de la voiture a survécu.



Vidéo (2mn1s) : Un char russe écrase une voiture au nord de Kiev





Sur le même sujet :

Vidéo : Tirs de roquettes à Kramatorsk (Ukraine) Vidéo : Même pas peur d'un petit bombardement Vidéo : Un hélicoptère vole au-dessus d'une route Source : Forum Sur le même sujet : Bas Les + anciens en premier Les + récents en premier Les commentaires appartiennent à leurs auteurs. Nous ne sommes pas responsables de leur contenu. Les commentaires appartiennent à leurs auteurs. Nous ne sommes pas responsables de leur contenu. Auteur Conversation UltimateByte Je suis accro Inscrit le: 15/3/2012 Envois: 931 Karma: 883 Re: Un char russe écrase une voiture circulant sur une ro... Re: Un char russe écrase une voiture circulant sur une ro... 0 Bordel... Jinroh J'aime glander ici Inscrit le: 3/12/2017 Envois: 5335 Karma: 8065 Re: Un char russe écrase une voiture circulant sur une ro... Re: Un char russe écrase une voiture circulant sur une ro... 0 C est plutot "un char russe charge une voiture" c est dingue de prendre une décision pareille. Jay_Padami Je m'installe Inscrit le: 17/10/2012 Envois: 193 Karma: 147 Re: Un char russe écrase une voiture circulant sur une ro... Re: Un char russe écrase une voiture circulant sur une ro... 0 choquant totorotodonut Je suis accro Inscrit le: 31/5/2012 Envois: 1688 Karma: 199 Re: Un char russe écrase une voiture circulant sur une ro... Re: Un char russe écrase une voiture circulant sur une ro... 1 Faut que ça fasse scandale, Poutine soit disant qui ne toucherait pas à la population jebobola Je viens d'arriver Inscrit le: 13/5/2021 Envois: 18 Re: Un char russe écrase une voiture circulant sur une ro... Re: Un char russe écrase une voiture circulant sur une ro... 0 @totorotodonut tu te demandes même pas si la vidéo est déjà de la propagande LeFreund Spécial K Inscrit le: 26/10/2012 Envois: 5608 Karma: 15239 Re: Un char russe écrase une voiture circulant sur une ro... Re: Un char russe écrase une voiture circulant sur une ro... 0

Afficher le spoil



(mais je mets un spoiler parce que j'ai pas envie de faire de l'humour bêtement sur une vidéo aussi terrible) Au delà de l'horreur de cette vidéo, ça m'a quand même fait penser à ça :(mais je mets un spoiler parce que j'ai pas envie de faire de l'humour bêtement sur une vidéo aussi terrible) Lester_Chaykin Je m'installe Inscrit le: 10/11/2013 Envois: 287 Karma: 146 Re: Un char russe écrase une voiture circulant sur une ro... Re: Un char russe écrase une voiture circulant sur une ro... 0 Il faut vérifier la ou les sources avant de tirer une quelconque conclusion. Est en Ukraine? Est-ce durant ce conflit? L'extraction de l'homme fait elle réellement suite à cet acte ? Tophus Je suis accro Inscrit le: 1/3/2012 Envois: 708 Karma: 481 Re: Un char russe écrase une voiture circulant sur une ro... Re: Un char russe écrase une voiture circulant sur une ro... 0 Attention au contexte. Je ne crie pas au fake mais on est a l'aube d'une guerre. La propagande c'est vite arrivée. Il faudrait en savoir un peu plus sur la vidéo avant de pouvoir conclure quoique ce soit. Roulpops Je suis accro Inscrit le: 17/10/2012 Envois: 619 Karma: 383 En ligne ! Re: Un char russe écrase une voiture circulant sur une ro... Re: Un char russe écrase une voiture circulant sur une ro... 1 Le plus marrant c'est que les russes disent être là pour libérer la population, parce que les ukrainiens VEULENT rejoindre la Russie et que c'est leur gouvernement qui les en empêche...Si il y a vraiment tant de séparatistes, ce genre d'attitude risque de les refroidir... helmut_ Je m'installe Inscrit le: 15/10/2005 Envois: 268 En ligne ! Re: Un char russe écrase une voiture circulant sur une ro... Re: Un char russe écrase une voiture circulant sur une ro... 1 Je n’ai pas trouvé de source certifiant que c’est un char russe. Et il pourrait s’agir d’un accident: sortie de virage, tache sombre sur la route qui pourrait être de la flotte. AidenCrowl Je viens d'arriver Inscrit le: 16/8/2015 Envois: 83 Karma: 262 En ligne ! Re: Un char russe écrase une voiture circulant sur une ro... Re: Un char russe écrase une voiture circulant sur une ro... 0 @Lester_Chaykin



Est-ce en Ukraine et durant ce conflit ? Je pense que oui



L'extraction de l'homme fait elle réellement suite à cet acte ? Clairement oui, suffit de regarder la couleur de la voiture et ou elle se fait écraser, tout correspond. Taxidermiste Je m'installe Inscrit le: 4/12/2011 Envois: 470 Karma: 943 En ligne ! Re: Un char russe écrase une voiture circulant sur une ro... Re: Un char russe écrase une voiture circulant sur une ro... 0

@Lester_Chaykin

Il faut vérifier la ou les sources avant de tirer une quelconque conclusion. Est en Ukraine? Est-ce durant ce conflit? L'extraction de l'homme fait elle réellement suite à cet acte ?



Je pense qu'a un moment faut arreter aussi les conneries de savoir si c'est la poule ou si c'est l'oeuf qui est arrivé en premier tu vois.. Citation :Je pense qu'a un moment faut arreter aussi les conneries de savoir si c'est la poule ou si c'est l'oeuf qui est arrivé en premier tu vois.. Haut Les + anciens en premier Les + récents en premier Les commentaires appartiennent à leurs auteurs. Nous ne sommes pas responsables de leur contenu. Les commentaires appartiennent à leurs auteurs. Nous ne sommes pas responsables de leur contenu.